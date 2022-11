"Odluku nisam donijela preko noći. Svi težimo lijepim stvarima i momentima, a neko sam ko sluša srce za sve odluke koje donosi. Mirna sam, jer zaista želim da se posvetim drugim stvarima"

Izvor: Shutterstock

Jovanka Radičević završava karijeru u reprezentaciji na 15. Evropskom prvenstvu, čiji je jedan od domaćina Crna Gora.

Jedno od najboljih krila XXI vijeka, djevojka koja je bila među najzaslužnijim za evropsko zlato i olimpijsko srebro 2012. godine, otići će u istoriju kao najbolji strijelac "lavica" i igračica sa najviše nastupa.

"Odluku nisam donijela preko noći. Svi težimo lijepim stvarima i momentima, a neko sam ko sluša srce za sve odluke koje donosi. Mirna sam, jer zaista želim da se posvetim drugim stvarima, zato je došao ovaj momenat, da to bude sada", rekla je Radičevićeva.

Crna Gora sjutra na otvaranju grupe D EHF Eura igra sa Španijom, a popularna Joka se nada da će dogurati do završnog vikenda u Ljubljani.

"Mnogi se pitaju zašto se sada opraštam. Jesam na vrhunskom nivou, ali volim da me takvu zapamte. Znam da sam godinama u vrhu, dajem sebe 100 odsto svakom treningu i utakmici, ovo što doživljavam sa nacionalnim timom je emocija najjača, želim tu emociju da proslavim sa porodicom i navijačima. Težimo ka Ljubljani, to je san svih. Zamolila bih navijače da nam budu osmi igrač i da pošaljemo sliku svijetu kako je to u Crnoj Gori, kako se voli svoja zemlja", poručilo je 36-godišnje desno krilo.