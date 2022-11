Novak Đoković pričao je o ljubavi svoje dece prema tenisu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Parizu, a posle pobede protiv Karena Hačanova pričao je i o drugim temama. Onim koje nisu striktno vezane za takmičenja, ali jesu za "beli sport". U razgovoru sa novinarima u francuskoj prestonici pričao je o svojoj deci - Stefanu i Tari. Tačnije o njihovoj zainteresovanosti za tenis. Sin je u više navrata pokazivao da je talentovan i da ga zanima, dok do sada nije mnogo pričao o ćerkinoj ljubavi prema sportu.

Sada je Nole otkrio i neke interesantne informacije o porodičnom životu. "Ćerka Tara je počela da igra tenis nekoliko puta nedeljno sa drugarima iz škole, ali je više zanima balet. Prava je devojčica i mnogo volim to kod nje. Ponekad baš želi da igra tenis, ponekad je uopšte ne zanima. I njoj i Stefanu dali smo potpunu slobodu da uživaju i da biraju šta žele da rade. Važno nam je da budu aktivni. Jelena je više zadužena za intelektualnu stranu, knjige, za njihov mozak. Ja sam više zadužen za kretanje i za neki fizički razvoj i naravno neke druge stvari. Mnogo sam srećan što su aktivni i što žele da budu napolju, za mene je to ključ", rekao je Đoković.

Imali su predstavnici medija i još neka pitanja o tome, uključujući i ono o odnosu i vaspitanju dece. "Ko je stroži? Zadovoljan sam zbog komunikacije koju imamo mi kao roditelji, kao i razgovora sa decom. Tretiramo ih kao odrasle. Pričamo dosta sa njima, objašnjavamo im da svaka akcija ima ili pozitivnu ili negativnu posledicu. Trudimo se da budem onajbolji roditelji mogući. Znamo da smo mladi roditelji i da imamo mnogo toga da naučimo. Kako vreme prolazi tako razumemo sve više i više šta to znači, znamo da je svaka faza drugačija. Koristimo pomoć svojih roditelja i drugih ljudi da dobijemo neke savete. Znate, ne postoji savršena formula koju neko može da vam da i da znate sve šta treba da radite sa svojom decom. Morate da pripremite sebe, da se edukujete što više, to je važno. Međutim, to pravo životno iskustvo je ono što naučite kada postanete roditelj, tek tada shvatate šta to znači. Rekao bih da smo oboje puni tolerancije i razumevanja. Naravno, umemo da budemo i strogi kada je vreme za to", zaključio je Đoković koji će za plasman u polufinale igrati protiv Italijana Lorenca Musetija (petak, ne pre 19.30 časova).