Rodžer Federer se povukao ovog leta iz tenisa, ali teško mu je da bude potpuno isključen od svih dešavanja.

Izvor: Profimedia

Poznata britanska teniserka, potom i odlična novinarka, Sju Barker napustila je Bi-Bi-Si (BBC) ovog leta nakon Vimbldona posle pune 24 godine. Prvobitno se činilo da se Barkerova povlači, da bi potom objasnila da je britanski javni servis "od nje tražio da to tako izgleda", iako joj je saopšteno da je menjaju kako bi idućeg leta "osvežili program". Barker (66) je bila jedno od najprepoznatljivijih lica Vimbldona i mnogi su bili šokirani kada su čuli da je Bi-Bi-Si menja, dok sada stižu i interesantne informacije ko bi mogao da je zameni.

Britanski list "Ekspres" prenosi da bi Rodžer Federer mogao da postane najbolje plaćeni stručni konsultant u istoriji britanskog javnog servisa, ako pristane na ovu ulogu od idućeg leta, pošto je od skoro u penziji.

"Nikad nisam mislio da ću postati novinar ili komentator, nikada to nije bilo za mene, ali pre šest meseci sam pomislio da bi ipak to moglo da se desi. I dalje ne mogu da verujem da ovo govorim, ali videćemo šta će se desiti. To je način da opet budem blizu igrača, navijača i uopšte da sam deo teniskih mečeva", rekao je nedavno Rodžer Federer koji se upravo u Londonu na "Lejver kupu" zvanično oprostio od tenisa uz suze.

S druge strane "The Sun" prenosi da je i Sju Barker tokom jednog svog intervjua dala nagoveštaj da bi Rodžer Federer mogao da postane stručni konsultant, ujedno i da je zameni na Bi-Bi-Siju.

Nezvanične informacije govore da bi Federer na turniru na kome će Novak Đoković braniti titulu dobio najveći ugovor u istoriji, daleko veći od 250.000 evra koji sleduje Džonu Mekinrou za komentar tokom dve nedelje turnira. Ostaje još samo da prelomi sam sa sobom da li to želi.