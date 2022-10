Svojevremeno je bio šampion Evrope i svijeta, a na Olimpijskim igrama se takmičio u finalu. Ipak, bolest nije uspio da pobjedi.

Izvor: Profimedia

Jedan od najuspješnijih grčkih sportista u pojedinačnim sportovima, tekvondo borac Aleksandros Nikolaidis, preminuo je u 44. godini nakon duge i teške bolesti sa kancerom. Tokom poslednje dvije godine borio se sa veoma rijetkim oblikom raka, a iz najvažnije životne bitke nije uspio da izađe kao pobjednik.

Nekadašnji svijetski šampion u tekvondou, trostruki evropski šampion i dvostruki osvajač srebra na Olimpijskim igrama zauvijek nas je napustio, a oprostio se dirljivom porukom koja je u srce dirnula brojne navijače širom svijeta. Nikolaidis je znao da su mu male šanse da pobjedi opaku bolest, pa je pripremio pismo koje je osvanulo na društvenim mrežama nakon njegove smrti.

"Ako čitate ovu poruku, to znači da sam ja otišao na bolje mjesto. Poslednje dvije godine bolovao sam od raka za čiji je tip devet od deset grčkih ljekara čulo prvi put. Moj doktor je pomaknuo nebo i zemlju da me spasi. Nikad se nisam pitao zašto se to baš meni događa jer se može dogoditi svakome. Odlazim kao srećan čovjek. Ispunili su mi se snovi, a mnogo puta sam bio na podijumu i predstavljao svoju zemlju", piše u oproštajnoj poruci Nikolaidisa.

Ova njegova poruka mnoge je dirnula u srca, a poseban pasus Aleksandros Nikolaidis posvetio je svojoj supruzi i djeci. "Bio sam toliki srećnik da me voli najdivnija žena na svijetu. Ako se nekome u mojoj porodici ovo moralo dogoditi, bolje da je meni nego mojoj djeci. Dragi prijatelji, svi smo putnici na ovom svijetu i bitno je što ostavljamo iza sebe", dodao je nekadašnji grčki sportista.

Davne 1996. godine u Barseloni Nikolaidis je postao svijetski šampion, dok je titulu namjenjenu najbpljem u Evropi osvajao tri puta. Pobjeđivao je na Evropskim prvenstvima u Zagrebu, Patri i Rimu, dok je na Olimpijskim igrama 2004. i 2008. godine gubio finalne mečeve. Bogatu kolekciju medalja posvetio je djeci oboljeloj od raka, odnosno njihovoj borbi. Po njegovoj želji, svi trofeji i medalje koje je osvojio biće stavljeni na aukciju, a zarađeni novac doniran u humanitarne svrhe!