Prvo je objavila da se penzioniše, a onda je riješila da ode na Olimpijske igre i to o svom trošku!

Izvor: Instagram/elisechristielikescake

Britanska reprezentativka u brzom klizanju Elis Kristi šokirala je javnost pošto je u sklopu priprema za zimske olimpijske igre otvorili Only Fans nalog! Ona je krenula da izbacuje slike i videe na ovoj platformi za odrasle kako bi skupila dovoljno novca za pripreme i put na ZOI 2026. godine.

Trostruka svetska šampionka propustila je nedavno završene ZOI u Pekingu zbog povrede ligamenata, a nakon toga je objavila da odlazi u penziju. Ipak, samo nekoliko mjeseci kasnije se predomislila i počela je sa pripremama, ali i sa skupljanjem novca za ZOI.

Put u Milan i Kortinu d'Ampeco će finansirati sama, pa je razvila plan kako da do potrebnog novca dođe uz pomoć ove platforme. Pogledajte kako izgleda britanska sportiskinja:

Ona je prije godinu dana šokirala cijelo Ostrvo kada je izašla autobiografija u kojoj je priznala da je silovana sa 19 godina i do detalja je opisala kako se to desilo. Sada 31-godišnja Kristi je silovana 2010. godine nakon što se vratila se svojih prvih Zimskih olimpijskih igara održanih u Vankuveru.

"Sjećam se da sam bila sa koleginicom iz tima. Kupile smo piće i samo nakon nekoliko gutljaja mi je prišao jedan tip i krenuo da razgovara sa mnom. Nisam previše razmišljala i prihvatila sam razgovor. Zatim mi je ponudio piće. Rekla sam mu da već imam, ali on se vratio s drugim i poručio: 'Probaj ovo.' Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam naivna. Nisam ni popila cijelo piće, a već sam počela čudno da se osjećam. Bilo je oko 22 sata i nisam željela da ostanem napolju dok sam se tako osjećala", piše Kristi, koja je naručila taksi, ali je muškarac krenuo za njom i nagurao ju je u automobil.

"Čudno sam se osjećala i moje tijelo nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam pobjeći od njega, ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila. Kad god bih pala na pod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me je i ubacio u taksi. Sjećam se kroz maglu da sam zamolila taksista da nas ne vodi u kuću tog tipa i da me vozi na moju adresu. U jednom trenutku smo zapravo bili blizu mesta gde sam živjela i tada sam vrisnula: 'Tamo, moramo tamo da skrenemo.' Međutim, predator je uvjerio taksistu da sam mu ja djevojka i da sam samo pijana pa nas je odvezao u njegovu kuću", napisala je ona u autobiografiji.