Teniser je trenutno u Londonu zbog obaveza na Lejver kupu, ali mnogi se već sada zanimaju za januar 2023. i naredni grend slem.

Izvor: YouTube/christine kim/Printscreen

Novak Đoković je stigao u London gde će učestvovati na Lejver kupu. Đoković se tamo odlično provodi u društvu Rodžera Federera i Endija Mareja, koji su ovog puta njegovi saigrači na egzibicionom turniru.

On će od petka do nedelje igrati na takmičenju koje će biti poslednje u karijeri Rodžera Federera, a osim o legendarnom Švajcarcu, Đoković je u razgovoru s novinarima proveo vrijeme razgovarajući i o Australijan openu!

Na pitanje novinara da li Đoković planira da naredne godine igra na Australijan openu, nakon što je u januaru ove godine bio deportovan, on je ponudio jednostavan odgovor.

"Samo mogu da se nadam, to je sve što mogu da kažem. Takva odluka nije u mojim rukama", rekao je Đoković, koji je deportacijom iz Australije "stekao uslov" da mu tri godine bude zabranjen ulazak u tu zemlju. Ipak, ta klauzula neće biti iskorišćena, izvjesno je, a čak su i vlasti u Australiji promijenili uslove za ulazak u tu zemlju, što je pogodovalo Novaku.

Prvi grend slem u sezoni igraće se od 16. do 29. januara 2023. godine. No, do tada ima još dosta vremena. Đokovića prvo očekuju obaveze na Lejver kupu, gde će Novak učestvovati u spektakularnom oproštaju Federera od profesionalnog tenisa.

"Uvijek će postojati debata ko je najbolji svih vremena, to ostavljam drugim ljudima da sude. Ali, njegov uticaj na igru je bio ogroman. Način na koji je igrao, bez napora, savršeno za oko teniskog trenera, igrača ili samo ljubitelja tenisa. Ostavio je ogromno nasleđe koje će živjeti veoma dugo. On je jedan od najvećih sportista koji se pojavio, u bilo kom sportu. A njegova popularnost na terenu i van njega govori sama za sebe", zaključio je Đoković. Evo kako je izgledao susret Srbina i Švajcarca u Londonu: