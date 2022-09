Jedno od najvećih rivalstava u istoriji sporta donelo nam je nekoliko neverovatnih pobeda Novaka Đokovića nad Rodžerom Federerom.

Izvor: Profimedia

Jedna od najvećih teniskih karijera došla je do samog kraja. Na revijalnom turniru Lejver kup u Londonu krajem septembra ove godine Rodžer Federer će - sigurni smo uz mnogo suza - okačiti reket o klin i završiti sa profesionalnim igranjem sporta u kojem je pune 24 godine bio jedna od najbitnijih figura. Svojevremeno najbolji teniser sveta, pa i najbolji svih vremena u jednom trenutku, mora da se povuče zbog problema sa kolenima.

Iza njega ostaju čak 103 ATP trofeja od čega su 20 grend slem titule, preko 130 miliona dolara turnirskih nagrada, bekhend koji će uvek asocirati na njega i gracioznost kojom je menjao tenisku istoriju. Istina, stigli su neki mlađi pa su Rafael Nadal i posebno Novak Đoković poobarali brojne rekorde koje je naslednik Agasija i Samprasa postavljao... Danas se o Rodžeru ne priča kao o najboljem ikad, ali nema sumnje da je svojom igrom menjao kompletan sport i davao mu na atraktivnosti.

Iz svega toga izrodilo se i jedno od najvećih sportskih rivalstava današnjice. Iako su na početku Rodžer i Rafa bili najveći rivali, a na kraju to postali Rafa i Novak, neverovatan odnos koji su na terenu razvijali Rodžer Federer i Novak Đoković terao je gledaoce na stadionima i kraj malih ekrana da hipnotisano gledaju lopticu koja neverovatnom brzinom preleće mrežu. Bio je to sukob dva sveta, dvojice ljudi sa potpuno različitim pristupima životu i sportu, dvojice ljudi koji ne bi mogli zajedno da sede u kafani, ali danas jedan drugome moraju da skinu kapu. Bila je to istorija, a nju je malo bolje pisao Novak Đoković.

Odigrali su čak 50 mečeva u karijeri, tokom 14 godina koje su najbolje za istoriju tenisa. Počelo je 2006. godine u Monte Karlu, završilo se 2020. godine u Melburnu, a Novak je uspeo da "pobedi" jer ima četiri trijumfa više od velikog rivala (27-23). Izdvojili smo pet najvećih pobeda Novaka Đokovića nad Rodžerom Federerom u rivalstvu zbog kojeg je tenis postao popularan kao nikada ranije!

2007 - Masters Kanada, finale

Ne dešava se često da neki teniser na putu do titule pobedi trojicu prvoplasiranih na listi, a Novaku Đokoviću se to dogodilo davne 2007. godine u Kanadi. Na Mastersu u Montrealu nakon Endija Rodika i Rafaela Nadala savladao je i švajcarskog tenisera. Da situacija bude još bolja za srpskog asa, to je bila prva pobeda Đokovića nad Federerom i tim trijumfom prekinuo je neugodan niz od četiri neuspeha na početku karijere.

Nakon što je osvojio "Roger's cup", Đoković se našalio sa okupljenima aludirajući da turnir od sledeće sezone treba da se zove "Novak's cup", a i tu priliku iskoristio je da podseti kako mu je cilj u karijeri da postane svetski broj jedan. Ne samo da je uspeo, nego je po tom parametru prestigao Rodžera Federera čiji je rezultat od 310 nedelja nekada delovao nedostižno.

Prva Novakova pobeda nad Rodžerom. Izvor: Youtube/Tennis TV

2008 - Australijan open, polufinale

Od prvih devet mečeva koje su igrali, Novak Đoković je pobedio samo dva. Nakon trijumfa u Kanadi usledio je poraz na US openu, a zatim jedan Novakov trijumf. Prvi grend slem trijumf srpski teniser je zabeležio narednog januara na Australijan openu. Grend slem turnir koji će u narednim sezonama postati omiljeni Đokoviću bio je mesto za spektakularni meč i veliki uspeh srpskog asa. U finalu je protiv Žoa Vilfreda-Conge stigao do trofeja, a na putu do prvog od (sa zada) 21 grend slem pehara savladao je i Federera.

Njih dvojica igrali su polufinalni meč, a Novak Đoković slavio je u tri seta - 7:5, 6:3, 7:6 (7:5). Što se samog meča tiče, on nije bio kultan kao neki koji su usledili, ali će ga Novakovi navijači pamtiti zbog toga što je najbolji teniser sveta u tom trenutku "pao" na putu do prve grend slem titule.

Velika pobeda u polufinalu grend slema. Izvor: Youtube/JOTennisVid

2011 - US open, polufinale

Ako treba izdvojiti samo jedan meč koji je obeležio rivalstvo, ovo je taj... Rodžer Federer ga pamti po propuštenim meč loptama - a bilo ih je dve, Novak Đoković ga pamti po osmesima kojima je razoružao publiku u Njujorku, a teniski svet će morati da ga zapamti kao meč u kojem se promenio odnos snaga u vrhu. Pobedom nad Rodžerom Federerom na US openu 2011. godine Novak je pokazao da dolazi njegovo vreme na vrhu, a trijumfom nad Nadalom u finalu samo je potvrdio ko će dominirati u budućnosti.

Podsećamo, ovaj meč bio je "nastavak" njihovog spektakularnog susreta na istom mestu iz 2010. godine. I tada je Novak Đoković u polufinalu savladao Federera, a zanimljivo je da je u oba meča uspeo da spasi po dve meč lopte. Jednostavno, Novak je postajao najbolji i taj proces nije mogao da se zaustavi.

Novak Đoković, meč lopte protiv Federera 2011. Izvor: YouTube/ShouProgram

2014 - Vimbldon, finale

"Bilo je ovo najbolje grend slem finale koje sam igrao u životu", rekao je Novak Đoković nakon četiri sata neverovatne borbe na travi u Londonu, tamo gde se Rodžer Federer osećao kao u dnevnoj sobi. Ovaj trijumf posebno je bio značajan jer se Novak Đoković trijumfom ponovo domogao čelne pozicije na ATP listi. On je osvajanjem trećeg grend slema u sezoni prestigao Rafaela Nadala i vratio se na vrh, gde će u narednim godinama biti dominantan.

Osvajanje trofeja u Londonu posebno je važno jer je to Federerov omiljeni turnir, a Novak tada verovatno nije znao da ga jedan još bolji meč, na istom mestu, čeka pet godina kasnije...

Spektakularan meč. Izvor: Youtube/Wimbledon

2019 - Vimbldon, finale

Ispostaviće se da je još jedno vimbldonsko finale bilo poslednji veliki meč koji su odigrali Novak Đoković i Rodžer Federer. Pred publikom koja je zdušno bila na strani švajcarskog tenisera, Novak Đoković je stigao do pobede koja će mu obeležiti karijeru. U samom finišu petog seta spasao je dve meč lopte i zatim velikim preokretom stigao do pobede.

Đoković je osvojio Vimbldon nakon gotovo pet sati igre u najdužem finalu koje je ikada odigrano na travi u južnom delu Londona. "Najbolji teniski meč decenije" bio je stav teniskih navijača, ali i časopisa "Tenis Magazin". Navijači u Srbiji verovatno će ga mnogo više pamtiti po navijačici koja je mahala prstom pokazujući da je Švajcarac samo jedan poen udaljen od trijumfa...