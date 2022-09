Rodžer Federer je u dugačkoj poruci saopštio svoju odluku o završetku profesionalne teniske karijere.

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer je odlučio - vrijeme je za penziju i kraj spektakularne teniske karijere! Švajcarski teniser objavio je u četvrtak da je donio odluku o završetku igračke karijere posle 24 godine, kao i da će na predstojećem Lejver kupu po poslednji put igrati na nekom ATP takmičenju.

Federer je objavio ovakvu odluku putem dugačkog pisma kojim se obratio javnosti i svojim navijačima. Tom prilikom je poslao i "šmekersku" poruku svojim rivalima poput Rafaela Nadala i Đokovića, ali i otkrio razloge svog završetka karijere.

Tokom nevjerovatne karijere, osvojio je 20 grend slem turnira, 103 ATP turnira, bio je prvi igrač svijeta 310 nedelja i pet puta je godinu završavao kao lider na ATP listi. Prije nego što Federera poslednji put vidimo na zvaničnom turniru od 23. do 25. septembra na Lejver kupu u Londonu - gdje će igrati u timu Evrope sa Đokovićem, Nadalom i Endijem Marejem - evo kako je Rodžer najavio oproštaj od tenisa.

"Mojoj teniskoj porodici i šire, od svih poklona koje mi je tenis dao tokom godina, najveći su, bez sumnje, bili ljudi koje sam sreo na ovom putu: moji prijatelji, moji rivali, a najviše od svega navijači, koji daju sportu život. Danas želim da podijelim neke vijesti sa svima vama. Kao što mnogi od vas znaju, protekle tri godine su mi predstavljale izazove u vidu povreda i operacija. Naporno sam radio da se vratim u punu takmičarsku formu. Ali znam i kapacitete i granice svog tijela, a poruka mi je u poslednje vrijeme bila jasna", počeo je Federer.

"Imam 41 godinu. Odigrao sam više od 1.500 mečeva tokom 24 godine. Tenis se prema meni ophodio velikodušnije nego što sam ikada mogao da sanjam, a sada moram da prepoznam kada je vreme da završim svoju takmičarsku karijeru. Lejver kup u Londonu sledeće nedelje biće moj poslednji ATP turnir. Igraću više tenisa u budućnosti, naravno, ali ne na grend slemovima ili na turnirima."

"Ovo je istovremeno gorka i slatka odluka, jer će mi nedostajati sve što mi je Tur dao, ali u isto vrijeme, ima mnogo toga što treba proslaviti. Smatram sebe jednim od najsrećnijih ljudi na svijetu. Dobio sam poseban talenat za tenis i to sam radio na nivou na kojem nisam mogao ni da zamislim, i to toliko dugo da nisam mogao da vjerujem da je uopšte moguće."

"Posebno bih htio da zahvalim mojoj nevjerovatnoj supruzi Mirki, koja je proživjela svaki minut sa mnom. Ona me je zagrijavala prije finala, gledala nebrojeno mečeva čak i kada je bila u osmom mjesecu trudnoće i izdržala je moju blesavu stranu na putovanju sa mojim timom preko 20 godina. Hvala i mojoj fenomenalnoj djeci koja me podržavaju, koja su uvijek spremna da istražuju nova mjesta i stvaraju sjajne uspomene. Kada vidim porodicu da me bodri sa tribina, to je osjećaj koji ću zauvijek pamtiti."

Izvor: Profimedia

Iskoristio je Federer priliku i da se zahvali svojim roditeljima i trenerima, sponzorima koji su bili uz njega, svom Bazelu i svojoj Švajcarskoj, ali je na kraju i odao priznanje svojim najvećim rivalima, među koje svakako spadaju Đoković i Nadal.

"Takođe bih htio da zahvalim mojim rivalima na terenu. Bio sam srećan da mogu da igram mnoge epske mečeve koje nikada neću zaboraviti. Pošteno smo se borili, strastveno i intenzivno, uvijek sam pokušavao da dam najviše od sebe i da poštujem istoriju igre. Osjećam se ekstremno zahvalnim. Gurali smo jedni druge i zajedno smo odveli tenis na novi nivo. Na kraju, mom tenisu - volim te i nikada te neću napustiti", napisao je Rodžer Federer.