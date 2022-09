Karlos Alkaraz je iste večeri postao i novi grend slem šampion i najmlađi igrač u istoriji koji je stigao do prvog mjesta na ATP listi.

Nevjerovatno, ali istinito - teniski svijet dobio je novog kralja i to najmlađeg u istoriji. Karlos Alkaraz novi je najbolji teniser svijeta, nakon što je u finalu US opena savladao Karlosa Ruda i stigao do prve grend slem titule u karijeri!