Oleksandr Usik pobijedio Entonija Džošuu i odbranio titulu u četiri verzije.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski bokser Oleksandr Usik otišao je iz rata u domovini i odbranio je titulu! Zadržao sve četiri verzije pojasa (WBA, IBF, WBO i IPO) pošto je ponovo pobijedio Entonija Džošuu, ovog puta u Džedi.

Odlukom sudija Usik je došao do trijumfa, posle čega je Britanac napravio skandal. Umjesto da njegov rival održi pobjednički govor, on je uzeo pojase, bacio ih na pod i vrijeđao protivnika. "Nemaš nikakve vještine, kako si me dobio", vikao je Entoni i onda izašao iz ringa. Međutim, ubrzo je shvatio da je pogriješio.

"Prvo želim da se izvinim, ponijele su me emocije. Usik je fenomenalan borac. Njegova pobjeda pokazuje koliko je truda i rada uložio i zaslužuje veliki aplauz za sve, nevjerovatan je. Izučavao sam borbe ukrajinskih boksera, vidio sam kakve sve šampione imaju, nikada nisam bio tamo, ali ono što se dešava u Ukrajini nije lijepo. Usik je uprkos svim tim dešavanjiam uspio da dođe ovdje i da pobijedi. Svaka mu čast, molim vas, dajte mu još jedan gromoglasan aplauz", izgovorio je Džošua sa mikrofonom u ruci i tako se donekle iskupio za haos koji je napravio.

Ovako je meč izgledao:

Tokom većeg dijela borbe je Oleksandr bio bolji, Džošua nikako nije uspijevao da mu parira i da nađe način da ga nokautira. Bilo je jasno svima pred početak poslednje, 12. runde, da Entoniju samo nokaut može da donese pobjedu. Nije se to dogodilo, pa se pristupilo odlukama sudija. Pvi sudija je na iznenađenje mnogih dao Džošui predost (115-113), drugi je presudio u korist Usika (115-113), a treći je učinio isto (116-112).