Moraće Fernando Tatis junior da preskoči ovu sezonu kao i početak sledeće zbog suspenzije.

Izvor: Profimedia

Skandal potresa Ameriku, bejzbol superstar Fernando Tatis junior (23) pao je na doping testu. Čovek koji je potpisao ugovor vredan 340 miliona dolara na 14 godina sa San Francisko Padresima je suspendovan na čak 80 utakmica.

Njemu je posle rutinske doping kontrole ustanovljeno da je koristio "Klostebol" suspstancu koja je na listi zabranjenih i za koju se navodi da može da "podigne performanse sportiste".

"Imao sam problem sa gljivičnom infekcijom, uzeo sam lek u kom se nalazila spomenuta suspstanca, nisam to uradio namerno. Trebalo je da proverim sve to pre korišćenja, nisam učinio to i kriv sam. Želim da se izvinim celoj porodici Padresa, organizaciji, saigračima, navijačima. Nmam opravdanje za svoju grešku. Samo želim da svi znaju da nikada ne bih varao, volim ovu igru mnogo i ne bih ukazao takvo nepoštovanje. Svi moji prethodni rezultati na testovima bili su negativni", rekao je Tatis.

Fernando je rođen u Dominikanskoj republici i u klubu je od 2019. godine. Prošle sezone bio je deo Ol-stara i mnogi su mu predviđali svetlu budućnost. Uostalom, ugovor od 340 miliona to dokazuje...

"Slomljen sam. Ne postoji nijedno drugo mesto na svetu na kom bih radije bio od terena. Razmataro sam da uložim žalbu, ali sam shvatio da je do svega došlo zbog moje greške, pa sam odlučio to da ne uradim. Počeću odmah da služim svoju kaznu", poručio je Tatis junior.

Ovo ujedno znači da će Fernando propustiti preostalih 48 mečeva ove sezone i 32 utakmice u narednoj. Ukoliko se njegovi saigrači plasiraju u plej-of možda se i malo ranije vrati na teren dogodine.