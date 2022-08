Novak Đoković je vrlo lako mogao da svoju 21 grend slem titulu osvoji pod zastavom Velike Britanije. Ali nije, a sada je otkriveno i zašto!

Novak Đoković je sada najbolji teniser u istoriji, oduvjek je smatran za talenta, ali u jednom periodu na početku njegove karijere porodica Đoković bila je pred velikim izborom. Nuđeno je Novaku da promijeni državljanstvo i počne da igra Veliku Britaniju, ali je to on zajedno sa svojim najbližima odbio.

Kada je još uvijek bio dijete, sa 14 godina, troškovi vezani za njegovu karijeru, treninge, turnire i putovanja bili su ogromni, a porodica je to jedva uspijevala da isfinansira. Stoga kada su ga britanski skauti primijetili i ponudili da počne da igra sa britanskom umjesto srpske zastave pored imena nije bilo lako odbiti tu ponudu.

"Srećom po nas ja sam stvarno dobro igrao na međunarodnim turnirima za igrače do 12 i do 14 godina i primijetili su me teniski agenti koji su putovali po juniorskim turnirima. Tada smo dobili ponudu da promijenimo državljanstvo, da uzmemo britansko državljanstvo,. Mislim da sam imao 14 godina", otkrio je Novak novinaru Grejemu Bensindžeru.

Ovaj intervju urađen je 2020. godine, ali je američki novinar tek sada izbacio cio razgovor sa Novakom na svoj jutjub kanal. Sada je mogao da se čuje i dio u kome Đoković objašnjava šta bi dobio da je prešao da igra pod britanskom zastavom.

"Bilo je vrlo primamljivo za moje roditelje, veoma primamljvio jer bi moji roditelji dobili poslove, moja porodica bi dobila kuću, bio bi to sjajan posao. Ne kažem da bi bilo loše da smo pristali na to, ko zna gdje bi nas put odveo, ali mislim da je život sredio stvari onako kako je moralo da bude", otkrio je on.

Bensindžera je zanimalo da li se Novak sjeća razgovora u kome je odlučeno da se ta ponuda odbije. Iako su na kraju Srđan i Dijana Đoković donijeli odluku, Novak je od početka bio protiv toga.

"Bila je to uglavnom odluka mojih roditelja, da budem iskren. Da, ja sam bio uključen u razgovore i otpočetka nisam osjećao to kao dobru odluku. Rekao sam: 'Vidite, neću da idem da živim u Engleskoj gdje ne znam nikoga. Hoću da ostanem ovdje gdje mi su mi prijatelji, škola, život, moja zemlja, moj jezik, sve mi je ovdje.' Nisam se osjećao da bih tamo bio srećan", istakao je Đoković.

Ipak, trenutno sedmi teniser svijeta je shvatao da nisu samo njegova osjećanja bitna kod ove odluke.

"Ali sam shvatao da je to odluka koju moji roditelji moraju da donesu jer se nije ticala samo onoga kako se osjećamo, nego je u pitanju bilo i to da li kao porodice možemo da preživimo. Nešto je moralo da bude žrtvovano i ako sam ja htio da jurim tenisku karijeru onda su morali ozbiljno da razmotre preseljenje u London. Tata i mama su rizikovali, odbili su tu ponudu i ostali su ovdje", završio je Novak.