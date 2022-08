Najbolji srpski sportista nema problema kad treba da se preparkira automobil.

Novak Đoković ne odustaje od treninga ni kada su veoma male šanse da će dobiti dozvolu za ulazak u SAD i učešće na US Openu ove godine. Srpski teniser naporno trenira, pokazao nam je to i snimkom sa Korčule gdje mu je partner bio jedan od najtalentovanijih mladih tenisera Evrope, a pokazuju nam to i snimci iz Crne Gore.