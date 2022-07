Premijer Australije Entoni Albaneze je veliki fan tenisa i izvjesno je da će odluka njegove administracije donijeti Novaku Đokoviću da se bori za 10. trofej u Melburnu!

Izvor: Profimedia/YouTube/Guardian Australia/Printstcreen

Osvojio je Novak Đoković još jedan Vimbldon i tako stigao do 21. grend slema u karijeri, a samo dan nakon podizanja trofeja u Londonu i naklona za Kejt Midlton - dobio je odlične vijesti u trci sa Rafaelom Nadalom za naslov najtrofejnijeg igrača svih vremena.

Novak Đoković će igrati na Australijan openu u januaru 2023. godine, pošto će mu vlasti u Australiji ukinuti trogodišnju zabranu ulaska u zemlju i to zahvaljujući novom premijeru te zemlje, javlja "Dejli mejl"!

Neka se spremi Nadal, njegov rekord od 22. grend slem trofeja mogao bi da bude ugrožen vrlo brzo! Španac je čestitao Novaku na osvajanju trofeja, nešto što je Rodžer Federer propustio da uradi, ali možda će Rafa to morati uskoro da učini još jednom.

Jer kako javlja britanski list, novi-stari šampion Vimbldona će učestvovati na svom omiljenom grend slemu početkom naredne godine. Đoković je posle deportacije iz Australije automatski dobio i trogodišnju zabranu ulaska u zemlju, ali "Dejli mejl" ima saznanja da su australijske teniske vlasti sigurne da će Novak dobiti priliku da nastavi pohod ka novom grend slem trofeju.

Razlog za to je što se očekuje da novi premijer Australije Entoni Albaneze na slučaj Novaka Đokovića gleda sa daleko više simpatije nego prethodna administracija. Albaneze je veliki ljubitelj tenisa i čak ga igra nekoliko puta nedeljno.

/Ovako je Novak deportovan iz Australije početkom godine/

Isti izvor "Dejli mejla" tvrdi da premijer Australije ne želi da Australijan open bude "razvodnjen" nedolaskom devetostrukog grend slem šampiona, koji je u nedelju pokazao da je i dalje na vrhuncu.

Premijer Albaneze ima vrlo blizak odnos sa "Tenis Australijom", daleko bliži od njegovog prethodnika i namjeravaće da ukine trogodišnju zabranu ulaska Đokovića, nakon međunarodnog incidenta koji se dogodio početkom godine. "Tenis Australija" je rekla da ta odluka ne može biti na njima, ali očekuje se da Đokovića gledamo u Melburnu početkom 2023. godine.

U prilog mu ide i ublažavanje uslova za ulazak u Australiju koje je u julu stupilo na snagu, ali loša je vijest što bi to mogao da bude prvi naredni grend slem na kom će Đoković nastupiti.

Kako sada stvari stoje, Novak neće moći da igra na US openu ove godine, zbog toga što nevakcinisani strani državljani još uvijek ne mogu da uđu u Sjedinjene Države. Zbog toga bi i Đoković do kraja sezone mogao da odigra jako mali broj turnira. To bi mogla da bude prilika za Rafaela Nadala da bez najvećeg konkurenta pokuša da osvoji još jedan grend slem, ali zna se ko bi početkom 2023. trebalo da bude glavni favorit na Australijan openu - Novak Đoković!

/Evo kako je Novak Đoković u ponedeljak dočekan u Beogradu/