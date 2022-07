Kreg O'Šonesi je otkrio kako bi Nik Kirjos mogao da uzdrma Novaka Đokovića i eventualno ga savlada u finalu Vimbldona.

Izvor: Profimedia/YouTube/The Tennis Congress

Sve je spremno za finale Vimbldona! Novak Đoković je po osmi put stigao do borbe za trofej na londonskoj travi, a za sedmi trofej boriće se protiv debitanta na najvećoj sceni - Nika Kirjosa.

A da bi kontroverzni Australijanac mogao da ga šokira i stigne do prvog grend slema u karijeri vjeruje i Kreg O'Šonesi, nekadašnji saradnik Novaka Đokovića, koji je otkrio kako bi Kirjos to mogao da izvede!

I dok Britanci napadaju Novaka Đokovića i njegovu suprugu Jelenu, nekadašnji Noletov statističar Kreg O'Šonesi dao je zanimljivu izjavu.

On je teniski statističar koji je svojevremeno bio u Đokovićevom stručnom štabu. On se bavio analizom protivnika i pripremom podataka koja bi Novaku mogla da olakša skautiranje narednih rivala. O'Šonesi očito vjeruje da bi Kirjos mogao da i treći put savlada Đokovića, a najveće oružje u tome biće mu servis.

Kako je otkrio, upravo je to bio najveći problem za Đokovića u njihova dva međusobna duela, koja su oba pripala Australijancu.

"Bilo da se radi o položaju stopala, bacanja lopte - bilo šta da je drugačije, a što bi moglo da otkrije gde će servirati, sve je važno", počeo je O'Šonesi da objašnjava za australijski "Sidnej Morning Herald".

On je potom otkrio kako je tekao njegov svojevremeni razgovor s Novakom po pitanju Kirjosovog servisa.

"Preklopio sam snimke Nikovog servisa po dijagonali i kroz sredinu i nisam pronašao nikakvu razliku. Novak je bio uvjeren da mora da postoji nešto po čemu se može pročitati Nikov servis, ali doslovno ništa nismo pronašli. Kod oba servisa na isti način baca loptu, a Kirjosov brzi pokret čini taj udarac da ne možete da ga pročitate", pojasnio je O'Šonesi, s kojim je Đoković raskinuo saradnju kada je u stručni štab stigao Goran Ivanišević, koji nije želio da Novaka preopterećuje podacima.

"I Novak se plaši takvih servera. To je apsolutno slučaj i to je očigledno jer je Novak nominovao Nika kao najboljeg servera protiv kog je igrao. Novak je morao da nagađa gdje će Kirjos servirati. A to je jedna od najgorih stvari koju možete da uradite, jer vas nagađanje tjera da izgubite instinkt u vašem koraku i tajmingu. On ima igra da zabrine Đokovića i ode do samog kraja"; rekao je O'Šonesi za australijski medij i tako najavio mogućnost da Đoković izgubi u finalu Vimbldona.

Inače, Kirjos je savladao Đokovića u oba njihova duela, tokom proleća 2017. godine - prvo u Akapulju, a onda i na mastersu u Indijan Velsu. Oba puta je rezultat bio 2:0 za Australijanca.