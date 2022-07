Novak Đoković će dodatno pasti na listi čak i sa titulom na Vimbldonu...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ide po sedmu titulu na Vimbldonu. U nedelju će igrati protiv Nika Kirjosa u svom 32. grend slem finalu i pokušaće po 21. put da podigne pehar sa nekog od četiri najveća turnira u svijetu tenisa.

Međutim, ono što je nevjerovatno jeste da će i sa trofejem u ruci Novak pasti na ATP listi. U ponedeljak će biti sedmi teniser svijeta bez obzira na konačan ishod meča sa Australijancem. Poslednji put je bio tako nisko rangiran 13.avgusta 2018. godine kada je bio na 10. poziciji, nedelju dana kasnije se popeo na šesto mjesto i potom se vratio u sam vrh...

Zvuči apsurdno, ali je tako. Razlog za to je odluka ATP-a koji je kaznio Vimbldon oduzimanjem poena. Podsjetimo, organizatori turnira odlučili su da zabrane učešće ruskim i bjeloruskim teniserima i to je dovelo do sankcija od strane ATP.

Na ovaj način najviše gubi Novak, a na gubitku je i Kirjos. Samim plasmanom u finale dobio bi veliki broj bodova i uvećao bi sebi šanse da se nađe na završnom Mastersu u Torinu. Umjesto toga će ostati 37. u toj trci, kako god da se finale završi.

Mnogi teniseri žalili su se zbog ovakve odluke, prije svega zbog činjenice da nemaju mogućnost da brane poene od prošle sezone. Đoković je tako praktično kažnjen za osvajanje titule prošle godine, jer gubi 2000 bodova.

Da stvari budu gore za srpskog tenisera, vlasti u Americi još uvek nisu promijenile stav oko ulaska u zemlju za nevakcinisane osobe, pa prema trenutnim propozicijama ne može da igra na US openu i turnirima koji se održavaju tamo.