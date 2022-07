Novak je furiozno ušao u četvrtu rundu grend slema.

Izvor: RTS/Screenshot

Novak Đoković odigrao je sjajan meč protiv Miomira Kecmanovića u 3. kolu Vimbldona i trijumfom u tri seta zakazao za nedelju duel protiv Holanđanina Tima van Rajthovena. Posle meča Đoković je na terenu bio upitan za podršku publike i za nastup i veoma prijatnom ambijentu Centralnog terena, pred punim tribinama. Odgovorio je uz široki osmeh.

"Moram da još jednom kažem da ne prihvatam zdravo za gotovo vaše prisustvo, hvala vam mnogo što ste došli, veoma to poštujem i učinili ste ovaj meč lepim. Počeo sam danas jako, sa velikim intenzitetom, znam Miomira jako dobro, trenirali smo zajedno često prethodnih godina jer je iz Srbije. Ima pored njega još mnogo dobrih momaka iz naše zemlje, želim im svima dobro i nadam se da će još mnogo puta igrati na Centralnom terenu na najvećim turnirima", rekao je Đoković.

Upitan za činjenicu da je ostvario 330. pobedu na grend slem turnirima, Novak je odgovorio koliko mu to znači.

"To znači da mnogo dugo igram. Zahvalan sam i blagosloven što igram na ovom, najvišem nivou i što ostvarujem nove pobede na grend slemovima i dalje. To su turniri koji najviše znače ovom sportu kroz istoriju i najviše sam ponosan na tu konstantnost", rekao je Nole.

"Igram sve bolje kako turnir odmiče, to uvek priželjkujete kao igrač, da podižete uvek nivo igre i to se i dešava. Znam da uvek mogu bolje, da očekujem najviše. Do sada je bilo odlično i zaista se radujem novom izazovu", poručio je za kraj Đoković, koji će naredni meč igrati u nedelju.