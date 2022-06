Vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas od 19.30 igra posljednji meč u grupi A na Svjetskom prvenstvu. Pobjeda donosi drugo mjesto i izvjestan okršaj sa Japanom u osmini finala.

Izvor: MN Press

Vrijeme rutinskih, unaprijed upisanih pobjeda na velikim takmičenja je prošlost za crnogorske vaterpoliste, prenose Vijesti.

Znalo se to i prije turnira u Budimpešti, vidjelo se i u četvrtak kada je našu selekciju dobro namučila Gruzija, debitant na svjetskim prvenstvima.

Niti je, ipak, Gruzija tako loša - sa velikim brojem iskusnih igrača i selektorom sa prostora bivše Jugoslavije, niti “ajkule” imaju luksuz bilo kakvog opuštanja ili neke vrste neozbiljnosti.

Nije fraza, već činjenica - ovaj crnogorski tim tek treba da pokaže da li i koliko vrijedi, pa je svaka pobjeda na ovom Svjetskom prvenstvu korak naprijed, jer se najbolje “raste” uz dobre rezultate.

Do sada, u Budimpešti, tim Vladimira Gojkovića je ostvario po poraz (od Mađarske na premijeri) i trijumf nad Gruzijom, koji je bio pun drame.

Tu dramu nije želio niko, ali je kroz nju očigledno morala da prođe.

Treća stanica do osmine finala je Brazil (danas u 19.30), pobjeda garantuje drugo mjesto i lakšeg rivala u borbi za četvrtinale - Japan.

"Mlada ekipa i ne može da prođe drugačiji put nego ovaj, mora da bude teško... Znamo da ima i da će biti oscilacija, jer veliki broj ovih igrača tokom klupske sezone nema priliku da igra ozbiljnije utakmice i prinuđeni smo da sve ovo prolazimo na velikim takmičenjima. Raduje kada ekipa pobijedi na težak način, ali i da je bilo drugačije, da nismo slavili - ne bi bilo razloga za paniku, jer se i u ova dva meča vidio napredak", tvrdi Miloš Šćepanović, prvi Gojkovićev saradnik u stručnom štabu.

Neizvjesnost je mogla da se izbjegne protiv Gruzije.

"Dobro je da se završilo kako treba. Bilo je momenata kada smo mogli da riješimo sve mnogo ranije, pa i u trećoj četvrtini, ali sve je to dio odrastanja ekipe. Oscilacije su normalne i očekivane, a najvažnije je od svega da smo na kraju energijom došli do pobjede", kaže Šćepanović.

A da je potencijal tu - pokazao je derbi sa Mađarima na startu.

"Protiv Mađarske je bilo veoma dobro. Imali smo odličnih kretnji u kontranapadu, odličan ritam, zatvarali smo odbranu na pravi način. Kasnije je, ipak, do izražaja došao njihov napadački potencijal koji je zaista nestvaran. Ni iz čega mogu da stvore probleme i nismo mogli da pariramo. Mađarska je, bez dileme, prvi favorit za titulu".

"LAKO ĆEMO" NE POSTOJI

Sada su misli okrenute ka Brazilcima, jednoj od najslabijih ekipa na takmičenju.

"Karioke" su doživjele dva poraza u prva dva kola grupe A - primile su 14 golova od Gruzije, te 20 od Mađarske, postigle ukupno 16.

"Ne postoji laka utakmica, ne smijemo tako da razmišljamo. Moramo da budemo potpuno fokusirani. Mađarska jeste inspirativniji rival od Gruzije i Brazila, ali mi moramo da pravimo male korake prema naprijed, da budemo bolji u svakom narednom duelu. Ne smije da bude razlike u pristupu, plivanju, agresivnosti u odbrani... Ko god da je protivnik ti segmenti moraju da budu na najvećem nivou. A usponi i padovi - u smislu koncentracije i neke nesigurnosti tokom igre - to je normalno", istakao je Šćepanović.

Šćepanović je legendarni crnogorski golman, njegovi nasljednici su Petar Tešanović i Dejan Lazović, koji čine jedan od najboljih tandema čuvara mreže na SP.

Ovaj drugi je bio junak pobjede nad Gruzijom, nakon što je Tešanović (preskočiće i današnji duel) povrijedio vrat.

"Mnogo je važno da imate dva sjajna golmana kao što imamo mi. Vidjećemo kakva je povreda Tešanovića, ali u svakom slučaju je tu Lazović", rekao je Šćepanović.

SAMI SMO DALI ŠANSU GRUZIJI

Vasilije Radović, najmlađi član “ajkula”, postigao je tri gola u prva dva meča na turniru.

"Zadovoljan sam početkom, iza mene su dvije solidne utakmice. Za ekipu je bitno da je savladala Gruziju, ali ima dosta da se igra - rekao je Radović i dodao:

"Očekivali smo da neće biti jednostavno, ali kada smo se odvojili u prvoj četvrtini - ipak sam mislio da će ići lakše. Malo smo se začudili kada nismo iskoristili šanse, prije svega neke zicere, čime smo dali šansu rivalu da nas stigne. Ispostavilo se da je bila drama, ali je sve ispalo kako treba. Protiv Brazila ćemo pokušati da podignemo formu pred ono najbitnije, a to je nokaut faza", kazao je Radović.

PERKOVIĆ: TEK U ČETVRTFINALU BI PRITISAK BIO MANJI

Miroslav Perković, jedan od najtalentovanijih centara na planeti, nije mogao da dođe do izražaja u duelu naših vaterpolista protiv Gruzije.

Kako ističe, za to je “kriva” zona koju je igrao rival.

"Specifična je to zona, koju je prije godinu-dvije uvela Breša. Do tada nije igrana ili jeste nekada davno, pa je zaboravljena. Mora da se pravi posebna taktika da bi se “razbila” ta zona i da se dosta vježba. Mislim da smo to vrlo dobro radili protiv Gruzije, dolazili u odlične situacije, gdje smo imali dva-tri “mahanja”, ali njihov golman je bio na nivou i blokovi su bili dobri. Nismo pogađali ono što smo morali, tako smo uveli meč u neizvjestan finiš", rekao je Perković.

Interesantno, Crna Gora je bolji utisak na SP ostavila u porazu nego u pobjedi.

"Igrali smo sa Mađarima pred pet hiljada navijača, bila je prelijepa predstava u kojoj smo pokazali da možemo da igramo s njima, iako su dosta iskusniji i individualno bolji od nas. Bilo je neizvjesno, iako je rezultat bio 12:8", istakao je centar Novog Beograda.

Da li je sada, nakon onakve pobjede, tenzija manja?

"Pritisak jeste manji, ali na neki način postoji, jer smo vidjeli da Gruzija, koja je bila autsajder, može da nam napravi probleme. Nema mjesta opuštanju, moramo da pobijedimo Brazil i tek ako uđemo u četvrtfinale možemo reći da su očekivanja svih biti ispunjena", jasan je Perković.