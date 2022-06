Najbolji teniser svijeta Danil Medvedev pričao je o savjetovanju sa Novakom Đokovićem i zbog čega tako nešto ne planira da čini.

Izvor: Profimedia

Danil Medvedev je stigao nedavno do finala turnira u Hertogenbošu, gdje ga je šokantno savladao tada 205. teniser svijeta, a sada će igrati i u finalu turnira u Haleu.

To su dva turnira na travnatoj podlozi, gdje najbolji teniser svijeta i dalje nije "svoj na svome". A mediji u Njemačkoj bili su zainteresovani da li će možda tražiti neki savjet od Novaka Đokovića.

Medvedev je i dalje daleko najbolji kada igra na betonu. Prošle godine je osvojio turnir na travi u Majorci, sada bi mogao da to učini u Haleu ako u nedjelju savlada Huberta Hurkača.

A medije u Njemačkoj je zanimalo da li će možda tražiti savjet od Đokovića oko igranja na travi, imajući u vidu da je on pet puta osvajao Vimbldon.

"Ne, neću razgovarati o tome s drugim igračima, možda samo sa svojim najboljim prijateljima na turu. Neću doći do Novaka Đokovića i reći mu: 'Čovječe, kako tako dobro igraš na travi? Nauči me neke trikove', a onda će on da igra protiv mene u finalu i da se pita zašto mi je to rekao", rekao je Medvedev u Haleu.

"Tako da neću ni probati, to nije u redu i volim da sam radim na sebi."

Medvedevu ide dobro na travi ove sezone, ali neće igrati na Vimbldonu zbog zabrane tog turnira za tenisere iz Rusije i Bjelorusije. Zbog toga, kao i povrede Aleksandera Zvereva, Novak Đoković će ponovo biti prvi nosilac u Londonu.