Još jedan biciklista se javio i negodovao zbog Nadalove terapije.

Izvor: Profimedia

Biciklisti ne prestaju da se javljaju povodom povrede Rafaela Nadala i njegovih tvrdnji da je ceo Rolan Garos odigrao sa injekcijama koje je primao u stopalo! Nakon Giljona Martina sada se oglasio i Tibo Pino, biciklista koji se u karijeri mučio sa povredom leđa.

On je na vest o tome koliko je Nadal primio injekcija tokom turnira odgovorio tvitom u kome samo piše "Današnji heroji...", a to je izazvalo raspravu!

Francuski teniser Žonatan Ajserik je ovu reakciju nazvao "tužnom" i zatražio objašnjenje od Pinoa. I dobio ga je!

"Zašto? Zato što imam svoja uverenja i način na koji gledam sport. A on je možda drugačiji od tvog? Moj tvit od dve reči izaziva toliko reakcija, ali umesto Nadala mogao je to da bude golfer, jahač, rukometaš, košarkaš, ragista, mačevalac, dizač tegova, skijaš, fudbaler, surfer, bizikclista... Nisam želeo da dovedem talenat u pitanje, ali vidimo previše sportista koji rade ovakve stvari u poslednje vreme", objasnio je Pino.

On je naglasio da je u biciklizmu zabranjeno ono što je Nadalu dozvoljeno i da zbog toga oseća tugu.

"Ja sam izgubio sigurno dve najbolje godine moje karijere jer sam se bavio svojim leđima. Bilo je teško, ali sam na to ponosan. Metode koje koristi Nadal su u mom sportu zabranjene, nažalost. Eto objašnjenja za moju "tugu" u tvitu. Biciklistima je to zabranjeno. I dok ljudi hvale Nadala što je uspeo da igra kroz bol, dok je Zlatan Ibrahimović pričao o injekcijama u koleno, sve to je veoma na ivici", objasnio je on.