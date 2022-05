Iako nije uspeo da uđe među najbolja četiri na Rolan Garosu, Španac je još jednom pokazao da njegovo vreme stiže. I to veoma brzo.

Izvor: Eurosport/Screenshot

"Izvinite, možete da ponovite pitanje?", nekoliko puta je novinarima uzvratio talentovani Španac Karlos Alkaraz (19) na konferenciji za medije posle poraza u četvrtfinalu Rolan Garosa protiv Aleksandra Zvereva (1:3).

Iako se i dalje muči da razume ono što ga pitaju na engleskom jeziku, pogotovo kada reči izgovaraju brzo, Špancu rođenom u maju 2003. je sve savršeno jasno kada uzme reket u ruke i kada stane na teren. I njegova igra ostavlja bez daha.

"Nadam se da ću osvojiti neku titulu ovde pre nego što on počne da nas sve pobeđuje", rekao je Zverev posle četiri sata paklene borbe protiv momka iz jednog sela kod Mursije, koji je sa samo 19 godina već šesti teniser sveta.

Izvor: FoNet/AP/Thibault Camus

Posle poraza protiv Zvereva, Alkaraz je isticao da će izvući lekcije i da će podići nivo svoje igre, da bi u budućnosti pobeđivao u sličnim situacijama.

"Napuštam teren i turnir uzdignute glave, borio sam se do poslednje loptice i sekunde meča. Ponosan sam na to. Danas sam imao šansu da izborim peti set, na grend slemu imate šansu za to jer su mečevi dugi, ali sa druge strane morate i da u dužem periodu sačuvate fokus. Zato je i teže nego na drugim turnirima", dodao je Alkaraz.

Sigurni naslednik aktuelnih teniskih vladara govorio je i o naučenom u porazu protiv Nemca.

"Moram da izvučem lekcije, bio je težak meč, mogao bih da kažem da nisam počeo dobro, a na ovom nivou igrate protiv najboljih na svetu i morate da počnete bolje nego ja danas. Moram da izvučem lekcije i da se popravim do sledećeg grend slema ili do sledećeg meča. Moram i da podignem svoj nivo da bih došao do polufnala sledeći put", dodao je ambiciozni Alkaraz.

Učenik legendarnog Huana Karlosa Ferera u Parizu je ovog maja izjednačio svoj najbolji grend slem rezultat, jer je i na US Openu prošle godine takođe stigao do četvrtfinala, dok je na Australijan openu minule zime završio u trećem kolu. Sledeći je Vimbldon...