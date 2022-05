Novak Đoković je posle trijumfa priznao da mu je teško palo da vidi Marijana Vajdu u loži protivnika.

Novak Đoković je uspeo da preskoči prve dve prepreke na Rolan Garosu. Pobedio je Jošihita Nišioku, pa Aleksa Molčana. Okršaj u drugom kolu protiv slovačkog tenisera je privukao ogromnu pažnju zbog jednog bitnog detalja.

Molčana trenira Novakov bivši trener Marijan Vajda. Posle 15 godina uspešne saradnje je došlo do razlaza, pa je Vajda posle toga počeo da radi sa sunarodnikom. Bio je na tribinama i gledao kako Novak drži čas tenisa Aleksu (6:2, 6:3, 7:6).

Posle meča, dok je pravio šou na terenu sa Marion Bartoli, Đoković je pričao i o samom meču. Priznao je da ga je pogodilo kada je video Vajdu u loži rivala.

"Nije mi bilo svejedno da vidim Marijana kao trenera mog protivnika", sa osmehom je rekao Novak.

"Uslovi za igru nisu bili jednostavni, bilo mi je teško da se naviknem na to i na vetar. Loptica je dobijala ubrzanje, bio je potreban visok nivo koncentracije i adaptacija na sve to. Čestitam Molčanu, pokazao je da mu odgovara šljaka."

Na kraju ga je bivša francuska teniserka pitala o deci koja su sa nestrpljenjem čekala tik pored terena za autograme.

"Uživam da dajem autograme mališanima, to me čini srećnim, probaću da dam što više autograma. Znam koliko je to za njih važno. Rolan Garos je jedan od najvećih turnira na svetu i lepo je što deca mogu da prižu ovako blizu. Želim naravno da se zahvalim publici na sjajnoj podršci ovde na stadonu 'Suzan Lengle', bilo je lepo igrati ovde", zaključio je Đoković.