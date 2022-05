Novak Đoković je osvojio titulu u Rimu, pa je priznao da je i sam sebe iznenadio igrom u prvom setu.

Izvor: Sport klub/Screenshot

Novak Đoković je uspeo da osvoji prvu titulu u 2022. godini! Pokorio je Rim. Pobedio je Stefanosa Cicipasa u borbi za pehar i tako potvrdio odličnu formu pred Rolan Garos.

Srpski igrač je dominirao u prvom setu (6:0), pa je u drugom bilo znatno teže, gubio je sa 1:4, vratio se i onda u taj-brejku došao do trijumfa i sprečio da duel ode u treći set. To je 38. titula sa turnira iz serije 1000 za Srbina.

Posle svega što se dogodilo je priznao da je i sam bio šokiran zbog prvog seta i činjenice da ga je osvojio bez izgubljenog gema.

"Pa, prijatno sam sebe iznenadio. Imao sam jasan plan igre, znao sam šta me čeka i šta treba da radim. Odigrao sam perfektan set nema dileme. Posle sam bio malo stegnut, on je to iskoristio. Nekoliko poena na ovom nivou može da promeni sve. Meč je mogao lako da ode u treći set, uspeo sam da pronađem prave udarce, da se vratim u igru. U taj-brejku sam bio za nijansu bojli, bilo je gusto", rekao je Novak.

Na konstataciju da deluje da se vratio na svoj prepoznatljiv nivo i pitanje kada je poslednji put ovako dobro igrao Nole se našalio.

"Juče sam tako dobro igrao dobro, kao i pre dva dana. Podižem formu kao i prethodnih godina, znao sam da će moja najbolja forma na šljaci doći u ovo vreme. Nije moglo da bude bolje za mene pre Rolan Garosa."

Nada se da će ovo biti pravi korak ka onome što sledi - napadu na Otvoreno prvenstvo Francuske.

"Oduvek sam uživao da igram u Rimu, nadam se da će mi ovo dati podstrek za Rolan Garos", zaključio je Đoković.