Mladi Španac je imao šta da kaže o Novaku Đokoviću nakon njihovog prvog međusobnog meča.

Glavna tema svjetskog tenisa već nedjeljama je Karlos Alkaraz. Ovaj 19-godišnjak je kao furija stigao do šestog mjesta ATP liste, a posle osvajanja mastersa u Majamiju, isto je uradio i u Madridu.

Ipak, ovog puta je uspio da u dva spektakularna meča pobijedi Rafaela Nadala i Novaka Đokovića u dva dana, pa ga mnogi smatraju trenutno najboljim teniserom svijeta.

Nalazi se u strašnoj formi, toliko da je Aleksandera Zvereva u finalu Madrida prosto "počistio" sa terena. Ipak, mladi Alkaraz spušta loptu.

"Ne, istina je da ne mislim da je tako. Za mene je najbolji na svijetu onaj koji je broj jedan i on je taj koji zaslužuje tu titulu. Sada je tu Đoković, ja sam šesti. Ostalo mi je pet mjesta da budem najbolji na svijetu", rekao je Alkaraz za "Marku".

Španski tinejdžer je govorio o svom meču protiv Đokovića, otkrivši šta ga je posebno impresioniralo kod osvajača 20 grend slem titula. To im je bio ujedno i prvi okršaj.

"Servis... Đoković ne važi za sjajnog servera, ali mi je njegove servise bilo najteže da vraćam. Jako loše sam mu čitao servis i to me najviše impresioniralo. Sjajan je i s osnovne linije. Jedno je gledati ga na TV-u, a drugo igrati protiv njega."

Alkaraz je odlučio da preskoči masters u Rimu kako bi se dobro pripremio za Rolan Garos. Kako kaže, želi da do kraja sezone na svom kontu ima jedan grend slem trofej.

"Cilj mi je da nastavim da pobjeđujem kao u Rimu, da nastavim da osvajam titule. Moj glavni cilj do kraja sezone je da osvojim jedan od tri preostala Grend slema. To je velika motivacija i boriću se za to. Mislim da sam fizički spreman za uslove grend slemova. Fizički sam, kako kaže moj tim, jak kao bik. Ne plašim se pet setova protiv najboljih. Spreman sam. Smatram da će biti prednost igrati duže mečeve", poručio je Karlos Alkaraz.