"Ne kažem da će sve ovo imati uticaj na nastavak njegove karijere, ali mora da 'svari' sve to"

Izvor: YouTube/Tennis Chanel/MN Press

Novak Đoković doživeo je bolan poraz i u Monte Karlu i nažalost još nije ni blizu svoje forme. Sledeću šansu da zaigra kako ume - najbolje na svetu - imaće od ponedeljka na turniru "Srbija Open", koji će biti odigran na terenima Sportskog centra "Novak" u Beogradu.

Nekada najbolja teniserka sveta, Belgijanka Žastin Enan, govorila je za "Eurosport" o Novakovoj trenutnoj situaciji i teškoćama kroz koje prolazi posle pakla u Australiji, neodlaska u Ameriku jer nije vakcinisan i jako lošeg nastupa u meču protiv Alehandra Davidoviča Fokine.

"Ne možemo da potcenimo emotivni rolerkoster na kojem je Đoković bio. Ne samo na Australijan openu i nije samo u pitanju trud koji je uložio da osvoji rekordni, 21. grend slem trofej na US Openu, kojim bi imao i sve grend slem pehare u svom vlasništvu u tom trenutku"

"Umesto svega toga, možete da se vratite još dalje u prošlost, na US Open 2020 sa kojeg je diskvalifikovan. Od tada je prošao i kroz težak poraz protiv Rafaela Nadala u finalu Rolan Garosa (0:3). Onda je imao povredu abdomena, uprkos kojoj je čudesno osvojio Australijan open 2021... Ne kažem da će sve ovo imati uticaj na nastavak njegove karijere, ali mora da 'svari' sve to i da se oporavi. A to su sve faktori koji moraju biti uzeti u obzir kada govorimo o njemu trenutno", rekla je Enan u veoma temeljnoj analizi.

Što se slavne teniserke tiče, nema dileme oko Novakovog povratka na nekadašnji nivo.

"Mislim da će da se oporavi i još jednom, pre ili kasnije, videćemo 'starog' Đokovića. Tako da nisam veoma zabrinuta u ovom trenutku. Međutim, ti igrači nisu mašine i ako je pokazao da može da se izbori sa mnogo stvari i iako je u najtežim okolnostima uvek odskakao najviše, pitanje je koliko će dugo moći to da radi", dodala je Enan.

Novak i dalje ima dovoljno vremena i više od mesec dana da se na miru pripremi za učešće na Rolan Garosu. Do tada će igrati na "Serbia Openu", a potom i u Madridu, posle čega sledi Rim kao tradicionalna "generalna proba" za Otvoreno prvenstvo Francuske.