Goran Ivanišević je dao zanimjivu izjavu posle Novakovg poraza u Monte Karlu.

Izvor: Profimedia/MN Press

Šokirao je Novak Đoković teniski svijet. Ispao je u drugom kolu turnira u Monte Karlu! Kada je objavljen žrijeb pravile su se projekcije za samu završnicu, gledali su se potencijalni rivali u finalu, umjesto toga je kraj bio već na početku.

Alehandro Davidovič Fokina (Španija) je posle tri seta bio bolji od srpskog igrača, a da se nešto dešava sa Noletom moglo je da se vidi još tokom meča. Nedostajala je ona njegova energija, pravovremeni udarci, pravio je previše grešaka, posebno iz bekhenda. Na kraju je morao da čestita rivalu.

Da se nešto dešavalo potvrdio je i Novakov trener Goran Ivanišević. Otkrio je da je Đoković bio bolestan i da nije bio spreman da igra.

"Nije se osjećao dobro prije dolaska u Monte Karlo, bio je bolestan, nije bio 100 odsto spreman da se takmiči. Prvo zbog cijele te situacije, pre tri nedjelje nije mogao da dođe ovdje zbog kovid restrikcija, pa se onda Francuska odjednom 'otvorila'. Nije lako to ni mentalno. Uz to se razbolio, imao je prehladu", počeo je Ivanišević razgovor za "Ubi tenis".

Nije ni malo zabrinut za nastavak sezone.

"Moram da budem iskren, nisam očekivao ništa spektakularno od ovog turnira. Biće Novak spreman za Rolan Garos, za pet-šest nedjelja. Ima nekoliko turnira do tada i spremićemo se."

Na pitanje da li bi se stvari promijenile da je pobijedio Fokinu, pošto je imao dan odmora, pa onda meč u narednoj rundi, bivši hrvatski teniser je dao zanimljiv odgovor.

"Nikad se ne zna. Za mene je Novak najbojli teniser svih vremena. Uvijek pronađe način da pobijedi, da se izvuče iz nevolje. Po meni je taj drugi set trebalo da dobije sa 6:0, umjesto toga je gubio sa 0:3, pa je posle izgubio dosta energije. Nedostaje mu konstantnost i ritam, odigrao je samo tri meča prije ovog turnira. Znamo svi koliko je teško privići se na šljaku."

Zatim se podsjetio prethodne sezone.

"Prošle godine je odigrao loše u Monte Karlu, ispao je od Evansa, pa je u Beogradu elminisan u polufinalu. Tek je proigrao u Rimu, došao o finala, pa osvojio Rolan Garos. Nisam zabrinut, potrebni su mu mečevi i ulazak u takmičarski ritam. Pronaći će svoju igru."

Na kraju se osvrnuo na propuštenu šansu od prošle godine, kada je mogao da osvoji sva četiri grend slema. Mnogi su smatrali da je trebalo da propusti Olimpijske igre, pa i Marijan Vajda.

"Moram da naglasim da Novak obožava da igra za Srbiju, kako u Dejvis kupu, tako i na Igrama. Niko nije mogao da ga spriječi da zaigra u Tokiju. Smatram da nije pogriješio sa tim, već da je greška bila što je igrao miks dubl, to ga je koštalo, izgubio je energiju. Isto tako smatram da nije zbog toga poražen u finalu US opena. Medvedev je odigrao odličan meč, iako Novak nije bio na svom nivou, a to se dešava ponekad", zaključio je Ivanišević.