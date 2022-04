Poznati trener osuđen je zbog prevare i mita.

Izvor: YouTube/USCAthletics/Screenshot

Poznati vaterpolo trener Jovan Vavić (60) osuđen je u petak u Bostonu zbog prevare i uzimanja mita, nakon što ga je prije tri godine uhapsio FBI.

Vavić, koji je rođen u Herceg Novom, uhapšen je zbog malverzacija na Univerzitetu Južne Kalifornije. Tamo je radio kao vaterpolo trener, a uhapšen je zbog toga što je dobio oko 250.000 dolara mita kako bi djeca bogatih ljudi bila upisivana na studije kao sportisti.

Zbog toga je dobio otkaz na Univerzitetu 2019. godine, a branio se riječima da je "skupljao novac" kako bi unaprijedio svoj program pošto je inače i najodlikovaniji vaterpolo trener u SAD.

Nakon presude, Vavić je odbio da se izjasni i Sud u Bostonu napustio je sa porodicom.

"Ovo je velika šteta za svijet vaterpola, jer je on dobar trener. Ali ako je istina ono što kažu da je uradio. Možda nije mislio da je to ilegalna aktivnost. Bio je intenzivan i uvijek tražio savršenstvo, ali ja sam zaista poštovao njegovu sposobnost kao trenera", rekao je nakon hapšenja Džonatan Hevko, bivši advokat koji je igrao za Vavićev tim od 1995. do 2000. godine i učestvovao u osvajanju jednog nacionalnog prvenstva.

U slučaju koji je potresao SAD bilo je umiješano čak 60 ljudi, prije svih bogati i poznati roditelji koji su plaćali koledž trenerima kako bi "progurali" njihovu djecu.