Denis Tot (27) je podlegao ranama u bolnici, javili su mediji u Severnoj Makedoniji.

Izvor: Instagram/denis_tot/Printscreen

Užasna vest stigla je iz Severne Makedonije!

Hrvatski rukometaš Denis Tot je preminuo nakon što je podlegao ranama zadobijenim u Skoplju u noći između srede i četvrtka.

Ovu tužnu vest potvrdio je igračev klub, kao i makedonski mediji. Denis Tot (27) je prema izvorima hrvatskog "Večernjeg lista" bio pretučen u Skoplju, navodeći da se sve odigralo u jednom tamošnjem noćnom klubu.

Ipak, Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je saopštilo u petak drugačije informacije. Kako se u saopštenju navodi, "D.T. je u četvrtak u bolnicu dovezen bez svesti, bez vidljivih tragova nasilja", a navodi se i da mu je odmah ukazana pomoć lekara, objavio je makedonski portal "24rakomet".

Tot je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i doživeo je nekoliko preloma, a otkako je stigao u bolnicu, lekari su se borili za njegov život. "Večernji list" je ranije u petak objavio više detalja koje su saznali od neimenovanog izvora.

"To se dogodilo u noćnom klubu 'Privilege', a snimci su izbrisani. Neko zna šta radi", naveo izvor hrvatskog medija. No, to je u suprotnosti s onim što je makedonska policija istakla u saopštenju.

Tot je u redove Butela došao iz Ohrida. Deo karijere je proveo u Španiji, gde je igrao za Ademar Leon, a nosio je i dresove austrijskog Brucka, kao i Poreča i Bjelovara.