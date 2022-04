Goran Ivanišević ostaje za sada jedini u stručnom štabu Novaka Đokovića.

Novak Đoković je krajem prošle godine okončao saradnju sa Marijanom Vajdom, što je tek kasnije saopšteno, pa je javnost u prethodnim nedeljama nagađala ko bi mogao da bude njegov novi trener uz Gorana Ivaniševića.

Zapadni mediji najviše su spominjali Patrika Muratoglua koji je Đokovića često hvalio u javnosti, pa su mnogi protumačili i da bi žarko želeo da sarađuje sa njim. Ipak, bivši trener Serene Vilijams ostaje u ženskom tenisu, pošto će ubuduće trenirati njenu veliku rivalku.

U pitanju je rumunska teniserka Simona Halep (30) koja je trenutno na 20. mestu na WTA listi, a koja pokušava da se ponovo probije u sam teniski vrh.

"U poslednjih osam meseci sam shvatio koliko mi nedostaje posao. To je strast mog života i osećam da mogu još mnogo toga da pružim. Simona je došla u Muratoglu Akademiju pre Indijan Velsa. Gledao sam nekoliko njenih treninga, posmatrao je kako trenira. Krajem te sedmice me je pitala da li bih mogao da je treniram. Veoma je poštujem, ali u tom momentu to nije dolazilo u obzir", naveo je Muratoglu.

Muratoglu nije naveo da li ovo znači da ubuduće neće raditi sa Serenom Vilijams, koja je napravila pauzu od skoro godinu dana, ali danas se pojavila informacija da bi slavna Amerikanka mogla da zaigra na Vimbldonu.

Videćemo da li će se do tada nešto razjasniti u tom slučaju...