Danila Medvedeva neće biti na terenu mjesec ili dva, to znači da će Novak Đoković nastaviti da bude prvi na svijetu još dugo!

Danil Medvedev je imao šansu da provede još jednu nedjelju na vrhu ATP liste, ali je izgubio od Hurberta Hurkača u Majamiju i ostao je "kratak" za 10 bodova! U ponedjeljak će na novoj ATP listi Novak Đoković imati 8.420 bodova, a Medvedev će biti na 8.410.

A posle objave ruskog tenisera da ga neće biti na terenu bar mjesec dana, a možda i dva mjeseca, jasno je da će Novak Đoković još dugo biti prvi na svijetu.

On je trenutno u svojoj 363. nedjelji na vrhu ATP liste, a ova povreda mu garantuje još pet nedjelja na vrhu ATP liste, a uz malo dobrih rezultata čak i deset, tj. ukupno 373 nedjelje na prvom mjestu. Kako?

KREĆEMO OD MONTE KARLA – TU JE VEĆ POBJEGAO!

Sljedeći turnir na kome ćemo gledati najboljeg tenisera svijeta je Monte Karlo. To će biti tek drugi turnir koji Đoković igra ove sezone pošto je zbog propisa vezanih za virus korona prvo istjeran iz Australije, a onda mu nije dozvoljeno da igra na turnirima u Americi.

Pred ovaj turnir on ulazi sa 10 bodova više od Medvedeva, ali čak i da odmah izgubi povećaće svoju prednost na makar 100 bodova.

Posle Monte Karla Novak ostaje bez 90 bodova, dok Medvedev sa svojih turnira koje je igrao u isto vrijeme "vuče" 180 bodova. To znači da je odmah na startu Novak u prednosti, a sa svakom pobjedom će bježati još više.

To je dodatni motiv za njega, ali prije svega srpski teniser želi da uđe u formu pred Rolan Garos i s obzirom da je zaigrao na tek tri meča od početka sezone željeće da na šljaci bude što duže.

U BEOGRAD STIŽE PO TROFEJ!

Prošle sezone je na prvom turniru u Beogradu uzeo 90 bodova pošto ga je savladao Aslan Karacev, a sada će juriti sigurno bolji rezultat.

Medvedev u isto vrijeme "pada" na 8.080 poena, što će značiti da čak i ako do tada Novak ne kroči na teren imaće oko 200 bodova više od Rusa. Ipak sasvim je sigurno da će se pojaviti na oba ova turnira i od njega se na njima očekuje mnogo.

Da li može u ovom trenutku do trofeja, veliko je pitanje, ali da može do bodova koji bi ga odmakli na 300,400 ili cijelih 500 bodova više od drugog na ATP listi nije pitanje.

E, ONDA SE BRANE BODOVI!

Medvedev je pred Rolan Garos u Madridu i Rimu sveukupno imao 135 bodova, dok je Novak u Rimu stigao do finala i do 600 poena, a u Beogradu je na drugom turniru uzeo trofej i dodao sebi 250 bodova.

To znači da će do Rolan Garosa braniti 850 bodova, što je 715 više od Medvedeva. To znači da mu je na dva turnira u Beogradu i po jednom u Monte Karlu i Rimu dovoljno oko 500 bodova da bi Rolan Garos dočekao kao prvi na ATP listi. Naravno, u slučaju da se Medvedev vrati tek za Rolan Garos, što za sada izgleda kao plan.

Ako to uradi, tek na kraju prvog grend slema sezone 5. juna moći će Medvedev da ga prestigne na prvom mjestu. Sa druge strane, pitanje je da li će Rus uspjeti da se oporavi za Rolan Garos, a ako ne uspije, vrlo je moguće da će Novak i bez odbrane trofeja u Parizu zadržati prvo mjesto.

Trka se nastavlja, a pored pet nedjelja u kojima je sada sasvim siguran na prvom mjestu ATP liste Novaku jako malo treba da to "istjera" i na novih 10 nedjelja i ukupno 373 nedjelje na čelu svjetskog tenisa.

Ima li uopšte više nekih koji sumnjaju da je najveći ikada?