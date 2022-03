Poznati trener Patrik Muratoglu je ponovo stao u Novakovu obranu, a otkrio je i jednu stvar koja ga je iznenadila kod srpskog igrača.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije izdao svoje principe. Ostao je veran onome u šta veruje i odlučio je da se ne vakciniše. Više puta je naglašavao da kao vrhunski sportista najbolje poznaje svoje telo i da želi da ima potpunu kontrolu nad tim šta unosi i koristi. To ga je skupo koštalo, pošto je deportovan sa Australijan opena, ne može da učestvuje na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, a pod upitnikom su i turniri u budućnosti.

Zbog te odluke ga mnogi kritikuju, često se nalazi na udaru medija, posebno zapadnih. Trpi zbog te odluke srpski igrač posledice, ali ima i onih koji ga brane. Jedan od njih je trener Serene Vilijams, poznati stručnjak Patrik Muratoglu.

On je pre mesec dana već jednom branio Novaka, priznao je da mu se divi, a sada je još jednom pričao o Srbinu. Ponovo je stao u njegovu odbranu. Dao je neke zanimljive primere i otkrio nešto što je malo ko znao do sad.

"Jedna od najvećih kritika na Novakov račun jeste da nije autentičan, da igra samo zato što želi da bude voljen i da ne pokazuje svoju pravu ličnost. Ja smatram da je istina potpuno drugačija, primer je pandemija koronavirusa. Smatram da bi neko poput Đokovića vrlo lako mogao da pronađe nekoga ko će da potpiše da je vakcinisan iako nije i da ljudi za takvu prevaru nikada ne bi saznali", počeo je Muratoglu.

Nastavio je sa pojašnjavanjem situacije.

"Da je to učinio mogao je da igra na svakom turniru i da bude u poziciji da postane najveći igrač ikada, ali nije to učinio. Odbio je da vara. Kažem, za njega bi to bilo lako, nema šanse da bi ga uhvatili. Ne bi mu bilo teško da nađe nekog doktora u Srbiji i da to učini."

Na kraju je otkrio i šta ga je posebno impresioniralo.

"Novak je jedini vrhunski teniser koji je odbio dati prava na korišćenje svog lika za video igrice, jer smatra da igrice nisu dobre za decu. Odbio je novac i to je nešto posebno. Možda je napravio neke greške u komunikaciji, ali ja verujem da dela govore više od reči", zaključio je Muratoglu.