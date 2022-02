Dijana Đoković je ispričala sve o emotivnom susretu Novaka Đokovića i patrijarha Pavla.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/MNPress

Novak Đoković je jedan od najboljih tenisera svih vremena. Njegovi uspesi na terenu, titule, igra, broj nedelja na prvom mestu, sve to je samo jedan deo onoga što je srpski igrač uspeo da ostvari.

A, prema rečima njegove majke Dijane jedan od glavnih razloga što je Noletova karijera krenula uzlaznom putanjom bio je patrijarh Pavle. Susret sa svojim uzorom je bio prekretnica za Novaka.

Dijana Đoković je u emisiji "Dok anđeli spavaju" na kanalu "Sputnjika" ispričala sve detalje te posete. Otkrila je ono što je malo ko znao.

"To je bio momenat, možda čak i prekretnica u njegovoj karijeri. Jednostavno se desilo da smo mogli da odemo kod našeg pokojnog patrijarha Pavla dok je bio u bolnici na VMA. Sedeo je u fotelji u nekom blaženom polusnu. Đakon je bio sa njim, doneli smo mu monografiju sa posvetom, monografiju kada je osvojio Australijan open 2008. godine. Rekao mu je da je došao da ga blagosloviš. U jednom momentu je on otvorio oči, videla sam da su to nebesko plave oči. Podigao je ruku i blagosiljao je Novaka", ispričala je Dijana, a na snimku se vide i slike sa tog susreta.

Drhtavim glasom je Noletova majka prepričala celusituaciju i kako je sve to izgledalo prilikom posete VMA.

