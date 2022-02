Nije igrao od marta prošle godine i pao je na 188. mesto ATP liste, ali će nastupiti na Rolan Garosu.

Izvor: Profimedia

Nije ga bilo od marta 2021. godine zbog povrede, ali sada je spreman i zaigraće na Rolan Garosu. Stanislav Vavrinka je i zvanično objavio da će biti deo drugog grend slema u sezoni.

Dok čeka da proslavio svoj 37. rođendan trostruki grend slem šampion planira da odigra neke turnire na šljaci pre nego što dođe u prestonicu Francuske.

Poslednji meč je bio protiv Lojda Herisa u Dohi prošle godine, a posle toga je morao da ide na čak dve operacije stopala. Sada se oporavio i trenira, a otkrio je i da je deo rehabilitacije i treninga odradio u trening centru Pari sen Žermena.

"Da, igraću na Rolan Garosu! Ljudi me često pitaju zašto uopšte pokušavam da se vratim posle povrede, ali to je zato što sam strastven kada je tenis u pitanju i volim publiku. Kada izađem na teren uvek se podsećam da je to samo igra, jer je cela suština tenisa da se osećaš kao dete i da se igraš. A to mnogi zaborave kada postanu profesionalci", rekao je Vavrinka.

Jedan od njegovih najvećih uspeha u karijeri došao je 2015. godine kada je u finalu Rolan Garosa savladao Novaka Đokovića. Uspeo je godinu dana kasnije da dođe do polufinala, a 2017. godine je ponovo bio u finalu, ali je izgubio od Rafaela Nadala.

Sada hoće da se vrati na velika vrata, a organizatori će nekadašnjem trećem reketu sveta sasvim sigurno obezbediti vajld kard, pa tako neće morati da igra kvalitfikacije.