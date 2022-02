Nakon što je objavljena informacija da Međunarodna skijaška federacija (FIS) istražuje najmanje tri kvalifikaciona takmičenja za plasman na Zimske olimpijske igre, među kojima je i jedno održano u Crnoj Gori, pojavljuju se detalji u priči šta se, navodno, dogodilo.

Izvor: MONDO

Italijanska “La Republika” piše da je tokom takmičenja bilo korupcije, pa čak i prijetnji smrću!

FIS trke su krajem decembra održana na Bjelasici, na stazama Ski centra “Kolašin 1.600”. Dvije trke organizovao je Skijaški savez Crne Gore, a dvije preostale federacije Istočnog Timora i Jamajke. Trke ovakvog tipa se organizuju za skijaše iz tzv. egzotičnih zemalja, koji dobijaju šansu da osvoje bodove koji im donosi plasman na ZOI.

Ali, “La Republika” piše da je krajem godine umjesto širenja olimpijskog duha i porodice došlo do ozbiljnih prevara, čak i kriminalnim prizvukom. Rimski list donosi i intervju sa trenerom jednog maloljetnog skijaša, koji je pristao da govori samo uz uslove da ostane anoniman, a čiji je identitet poznat novinarima Marku Mensuratiju i Fabiju Tonaćiju.

Njihov sagovornik tvrdi da je njegov takmičar tokom nastupa u Kolašinu dobijao ozbiljne prijetnje da mora da “uspori, jer su ovdje došli sportisti koji žele da idu na Zimske olimpijske igre”.

„Moj takmičar, talentovani maloljetnik, otišao je tamo da popravi rezultate nakon ne baš sjajnog početka sezone. Planirana su četiri slaloma. Poslije prvog, u kojem je prošao dobro, prišli su mu neki skijaši u pratnji trenera i rekli mu doslovce: 'Dobro, imao si dobra vremena, sada ti je bolje da budeš sporiji, jer ovdje ima ljudi koji moraju da idu na Igre'”, ispričao je trener za “La Republiku”.

“Otišli ​​su i kod njegovih drugara da mu prenesu da će mu se nešto loše desiti, da će mu razbiti glavu ako ne uspori”, kazao je on.

Na pitanje koje nacionalnosti su trener koji su prijetili dječaku, odgovorio je:

“Srbi i Česi. Ko su oni ne mogu da kažem. Jedan je veoma poznat, trenutno je u Pekingu”.

A na pitanje da li su prijetnje prijavljene, kazao je da se dogodilo nešto veoma čudno.

“Dvojica trenera iz njegovog skijaškog saveza koji su bili prisutni u Kolašinu protiv dječaka su sačinili prijavu u kojoj su ga optužili da ne poštuje njihova naređenja. Očigledno su pazili da ne kažu kakva su to naređenja”.

Italijanski mediji su kontaktirali i jednog od učesnika takmičenja u Crnoj Gori i Dubaiju, italijanskog skijaša Federija Vijetija.

On je polu-amater, nije u sastavu italijanske selekcije, uglavnom se takmiči na manjim FIS trkama, daleko od Svjetskog kupa, a radi i kao trener.

Vijeti je istakao da tokom takmičenja nije primijetio ništa sporno

“U Dubaiju sam bio i kao trener skijaša iz Mađarske i kao takmičar, a što se tiče Crne Gore, nakon toliko godina provedenih u FIS svijetu, stimulisala me činjenica da sam se lijepo proputovao. Nemam ograničenja, jer nisam dio nijednog tima, sam organizujem i plaćam putovanja. O tome postoje i finansijski izvještaji. Vidio sam u kalendaru da u Crnoj Gori ima FIS takmičenje i znajući mjesto, jer sam bio tamo prethodne sezone, htio sam da ponovim iskustvo. Apsolutno me niko nije kontaktirao, niti pozvao, niti me tamo neko 'savjetovao' da budem sporiji, propustim nekoga. Takođe, nemam saznanja o prijetnjama sportistima. Ne mogu da isključiti da su to zaista i dogodilo, ali ja ne znam ništa o tome”, kazao je Vijeti.

Na trkama u Kolašinu nastupali su i za olimpijske bodove se takmičili skijaši iz Gane, Indije, Kirgistana, Maroka, Saudijske Arabije, Istočnog Timora, Tajpeha i Jamajke.