Naravno, za tako nešto će morati da osvoji Australijan open.

Novak Đoković ne igra na Australijan openu, ali znamo na kom turniru će konačno nastupiti. Ali za to vreme, njegovo prvo mesto na ATP listi i rekord po broju grend slem titula su u Melburnu ugroženi. Đoković će navijati da titulu ne osvoje ni Rafael Nadal ni Danil Medvedev, a upravo bi rus mogao da u Australiji postavi još jedan nezamisliv rekord!Stvari su pred polufinala u petak jasne. Ukoliko Nadal trijumfuje na naredna dva meča, on će stići do 21. grend slema, ali i još jednog rekorda koji je u vlasništvu Đokovića - dvostrukog karijernog grend slema.

Ukoliko Medvedev osvoji titulu, postaće najbolji teniser sveta 21. februara i svrgnuće Đokovića sa njegove pozicije. Ali to nije sve. Medvedev bi mogao da postane prvi igrač u istoriji koji će posle prvog grend slem trofeja u karijeri odmah na narednom turniru stići i do drugog!

Rus je za tako nešto saznao na konferenciji za medije posle pobede nad Feliksom Ože Alijasimom.

"Trebalo bi da je to već neko uradio, zar ne? Ili se to nikada nije dogodilo? Nisam znao za ovaj podatak. Iznenadio bih se kad bih znao da niko to nije uradio. Ali, da, dobar je to izazov", rekao je Medvedev.

On će u polufinalu igrati protiv Stefanosa Cicipasa, a onda ukoliko slavi i protiv boljeg iz meča Mateo Beretini - Rafael Nadal.

"Još dva meča sam daleko od toga. Opet, treba videti kako ću se osećati, ali to je veliki izazov. Ne razmišljam baš o tome. US open mi je dao mnogo samopouzdanja, ali imam teške protivnike, koji će želeti da me pobede, to smo videli i danas. Feliks je zaista bio blizu. Bio sam na ivici, ali pokušaću da pobedim i u naredna dva meča. Ako uspem i ako je to istina, to će biti istorija. Savršeno (smeh)", zaključio je drugi teniser sveta.