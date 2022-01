Rukometaši Crne Gore glavnu fazu Evropskog prvenstva u Mađarskoj nastavljaju sjutra (15.30h) protiv Holandije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Jovana Raičević

Crna Gora i dalje priča o nevjerovatnoj partiji i pobjedi protiv Hrvatske, ali selektor "lavova" Zoran Roganović ističe da nema euforije, svaki naredni meč na šampionatu je najbitniji.

"Imamo snage da ovo iznesemo. Imamo igru, želju, volju, iako igramo svaki drugi dan. Nastavljamo i dalje i siguran sam da će tako biti i u sljedećim utakmicama. Mislim da ne treba da gledamo tabelu, već da se držimo plana – a to je da ostanemo fokusirani na narednu utakmicu i da damo sve od sebe da ispoštujemo svaki dogovor i da igramo jedan za drugoga kao što smo to radili do sad", istakao je Roganović dan nakon pobjede protiv "kauboja".

"Ne mijenjamo igru niti naš osjećaj, koji je u ekipi. Sigurno da javnost ima neke svoje ambicije, međutim mi smo čvrsto na zemlji i samo razmišljamo o novom protivniku", naglasio je Roganović.

Holandija je na startu glavne runde lako izgubila od Francuske.

"Do sada smo igrali sa ekipama iz okruženja, koje dobro znamo. Mnogi naši igrači igraju sa njima u istim klubovima pa se lakše i motivisati i ne potcijeniti tog protivnika. Sad nam dolazi protivnik sa kojim se nikada ranije nismo sastajali, pokazali su do sada da mogu da igraju sa svima i oni su prijatno iznenađenje isto kao i mi. Trče 60 minuta, ali siguran sam da ćemo i njima naći način da pariramo i da odigramo dobar meč", nema dilemu bivši rukometaš.

“Mislim da smo dosta svježi, imali smo dobre rotacije, pazili smo na to. Imamo tabelu na kraju utakmica da neko ne bi ušao u “crveno”, imamo dobar uvid ko je trčao puno da ne bi došlo do zamora igrača. Imamo dobar uvid i u formu, zato je Anton Klaeson tu. Mislim da možemo i da trčimo ako to bude potrebno, ali pokušaćemo da nametnemo da igramo ono naše. Čini mi se da smo sad protiv Hrvatske neke sitne greške u povratku u odbranu, koje smo imali protiv Slovenije, ispravili. Biće naša igra, čini mi se, sve bolja i bolja. Vidjećemo kako će to na kraju izgledati”.

Tokom grupne faze bilo je dosta problema zbog korona virusa, Roganović se vratio tek u posljednjem meču protiv Slovenije, a prvi put na ovom prvenstvu protiv Hrvatske zaigrao je Stefan Čavor.

“Kako turnir odmiče, to ima jako velikog značaja. Sa Čavorom smo se dogovorili da bude manja minutaža, možda je juče proveo i malo više na terenu, ali potrebno je i da odmorimo Branka Vujovića koji igra puno minuta, a igra maestralno. Izabrao sam da Čavor bude juče u ekipi zbog te rotacije, a Stevan Vujović i Miloš Božović se puno bolje osjećaju, tako da će biti dio ekipe od sada pa do kraja turnira”, zaključio je Roganović.