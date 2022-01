Srpski teniser Novak Đoković ima sjajan odnos sa sportistima iz Hrvatske.

Izvor: Profimedia/YouTube/TuS Vinnhorst Tube/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković nije dobio naročito veliku podršku kolega tokom haosa koji mu se dogodio u Australiji, ali dobro je poznato da je i te kako omiljen među drugim sportistima.

Novak ima odličan odnos sa brojnim fudbalerima, košarkašima, odbojkašima, vaterpolistima, bez obzira na njihovu nacionalnost, a to se posebno videlo prošlog leta kada je učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju. Svi su želeli fotografiju sa njim i izlazio im je u susret bez obzira na umor, a upravo sa Igara dolazi i jedna urnebesna anegdota.

Nije se dogodila u Tokiju, nego u Pekingu. Bilo je to na Olimpijskim igrama 2008. godine, prvim u karijeri Novaka Đokovića, a kada nije bio toliko velika zvezda svetskog sporta.

Sve se odigralo u Olimpijskom selu kada je hrvatski rukometaš Dominiković sreo Đokovića, otkrio je Jakov Gojun.

"To je istina... Rečeno mi je da je Davor Dominiković sreo Novaka Đokovića i kaže mu 'Novače, ja sam Davor, rukometaš', ali znate kako Đoković prati naš sport i odmah ga je prepoznao. Rekao mu je da napravimo jednu foru, kad budemo u menzi, da pita pred celom ekipom gde je Davor Dominiković i da traži da se slikaju", ispričao je hrvatski rukometaš Gojun u podkastu "Indexa".

"Dolazi onda Novak za sto, sedi cela ekipa i pita ih 'Momci, izvinite je l' tu Davor Dominiković?'. Davor kaže tu sam, Novak traži fotografiju, a ovaj ga pogleda i kaže 'vidiš da jedem'. Novak se izvini i ode...".

Izvor: Profimedia

"Ispala" je bila planirana, a tako je Davor Dominiković propustio da se fotografiše sa osvajačem brozane medalje u tenisu, da bi se "fora" održala i nakon toga. Srpski as učestvovao je i na Olimpijskim igrama u Tokiju, pa je želeo da se opet našali sa rukometašima iz Hrvatske.

"Svi u čudu kažu mu jesi li normalan, to je Novak Đoković... I četiri godine kasnije Novak Đoković dolazi za sto u Londonu i pita opet da li je tu Davor Dominiković, da li još igra? Nije bio tu, ali to je ono što nas sportiste najviše poveže. Sport te odgoji, takva zafrkancija u svlačionici - to vredi više od svega", prisetio se Jakov Gojun jedne od najzanimljivijih anegdota o susretima srpskih i hrvatskih sportista na velikim takmičenjima.

Gojun je inače posle ovog intervjua pozvan u reprezentaciju Hrvatske za Evropsko prvenstvo zbog problema sa povredama i korona virusom, dok je Đoković trenutno u poseti Ostrogu nakon što je deportovan iz Australije.

Pomenuti rukometaš Davor Dominiković završio je karijeru 2016. godine.