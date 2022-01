Nebojša Simić ponovo je pokazao zašto je jedan od najboljih golmana na planeti.

Izvor: YouTube printcreen

Nevjerovatni golman je začarao mrežu protiv Hrvatske, sjajnim intervencijama do ludila dovodio igrače Hrvatske i bio jedan od najzaslužnijih za veliku pobjedu Crne Gore na startu glavne faze Evropskog prvenstva.

A, nakon meča pričao je u svom stilu.

"Namjestili smo odbranu kao nikad do sada, a ja sam ušao dobro u meč, branio zicere... Hvala saigračima što su mi sve to omogućili, sve je ispoštovano do najmanjeg detalja. Sanjamo, ne želimo da se probudimo. Bodrimo se između sebe, dali bismo sve jedan za drugog, ne bojimo se nikoga. Ulazimo u svaki meč s ogromnom željom. Nijesam vjerovao očima da radimo dvostruki cepelin. Kako to može neko da baci? Pitao sam ljude je li se to dogodilo. Ljudi, pa Čavor je imao samo jedan trening pred meč. Ovo su super ljudi", istakao je Simić u izjavi za RTCG nakon meča.

Sjajni golman se osvrnuo i na loše stanje u crnogorskom klupskom rukometu.

"Uopšte nam nije potrebna ekipa koja će se penjati na krov Evrope, već samo da nas predstavlja u regionalnim i evropskim takmičenjima. Je li to toliko puno da se traži za ove momke? Čitam da su u RK Budućnost primili jednu platu od početka sezone, a izjavili su da im je prosječna 100 eura. To je sramota i hoću da o tome priča. Hoću da se crnogorski rukomet još više popne, pokazali smo da to zaslužujemo", jasan je Simić koji je na kraju imao i poruku za navijače.

"U autobusu čitam poruke i samo se smijem. Izvinjavam se što ne mogu da odgovorim, ima ih preko 10.000. Oduševljavam se, koliko je energije i ljubavi, pišu mi ljudi 'volim te više od svoje majke'. Pozdravljam sve u Crnoj Gori, idemo dalje, da sanjamo još".