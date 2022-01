Vudi Harelson je montažu podelio sa više od 2,5 miliona pratilaca

Izvor: Profimedia/Youtube/printscreen/Jimmy Kimmel Live

Srpski teniser Novak Đoković ne može da učestvuje na Australijan openu pošto mu je poništena viza, i to na osnovu odluke ministra za imigracije, tako da se trenutno nalazi u Beogradu.

Odlučio je da se ne oglašava za vreme trajanja turnira, kako bi fokus bio na igračima koji učestvuju, međutim i dalje je - hteo to ili ne - glavna vest u medijima. I dok se Đoković potpuno povukao, ljudi su se uglavnom podelili na one koji ga podržavaju i one koji su protiv njega, a tu su naravno i "šaljivdžije".

Tako je poznati američki glumac Vudi Harelson na svom Instagramu podelio montažu Novaka Đokovića koja mu je očigledno bila smešna, pošto je dve nedelje unazad pratio šta se dešava oko srpskog tenisera.

Na montaži je Đoković prikazan sa brkovima i beretkom uz poruku da se vakcinisao i da je sa novim imenom, i nacionalnošću, dobio specijalnu pozivnicu da učestvuje na Australijan openu. Vudi Hareson uz ovu fotografiju nije ništa napisao, ali je očigledno zasmejao dobar deo od svojih 2,5 miliona pratilaca.

Ovo je ta "fora" Vudija Harelsona.