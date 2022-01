Još jedno poznato ime na klupi Crvene zvezde

Izvor: MN Press

Posle rastanka sa Žikicom Milosavljevićem, rukometaši Crvene zvezde imaju novog trenera - Ratka Đurkovića (46).

Crveno-beli su potvrdili da je prvi tim preuzeo nekadašnji pivotmen reprezentacije SR Jugoslavije i niza klubova - Lovćena, Partizana, Metaloplastike, Sintelona... On je već počeo da trenira ekipu, a poslednji trenerski angažman imao je u Kuvajtu.

Đurković je prethodno sa Lovćenom osvojio Kup Crne Gore, sa Borcem iz Banjaluke bio je šampion BiH, vodio je i makedonski Pelister, mađarski Komlo...

"Lepo sam dočekan, upoznat sam sa stanjem u ekipi i onim što se očekuje od nas, prihvatio sam se posla. Mogu da kažem da mi je drago da su moji bivši saigrači, što iz klubova, što iz reprezentacije, počev od Nenada Peruničića, Dragana Škrbića i Ognjena Kajganića, sa kojima sam u komunikaciji oko 20 dana, imali mišljenje o meni da ja kao trener, ličnost i profesionalac mogu da vodim Crvenu zvezdu i napravim dobar posao. Upravo je to bilo i ključno da dođem. To su ljudi sa kojima imam jako dobre odnose, međusobno poštovanje, mislim da je to dobra početna pozicija. Zdrav odnos, da svako zna šta je čija obaveza. Video sam ambiciju kod njih da žele da naprave mnogo više od ovoga do sada, a i ja želim da se ostvarim kao trener na mnogo većem nivou, što Crvena zvezda i jeste. To je posao koji je uvek na udaru, posao gde se greške, barem kod nas, retko praštaju, ali ja to volim da radim. Čitav život sam u rukometu, opredelio sam se da budem trener i ovome ću pristupiti maksimalno posvećeno. Ako se ispratimo svi zajedno, mislim da to u budućnosti može da dovede do mnogo boljih rezultata nego do sada"

Posle upoznavanja, ispred Đurkovića i ekipu biće postavljen veliki cilj - borba u plej-autu.

"Znam da nigde nije lako, ja sam čovek rukometa, i nisam uopšte od onih koji će reći 'lako ćemo'. Vidimo i na Evropskom prvenstvu da se priča o Holandiji i Crnoj Gori da su 'hit' turnira. Zato što su svi pričali o njima da su mala zemlja ili nisu toliko rukometne zemlje, nisu toliko na sceni… ali momci igraju. I to dobro. Moramo da budemo fokusirani, da pokažemo da smo dobri a ne da pričamo da smo dobri. Nije dovoljno samo ime koje nosi klub, moramo to i da dokažemo".

Đurković je čak 11 godina nosio dres reprezentacije SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore i najveći uspeh napravio je sa saigračima kada su osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu u Francuskoj.