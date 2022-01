Poznati teniser gostovao u britanskom jutarnjem programu i govorio o momentu u kojem se sve, kako je rekao, "raspršilo na komade" u Đokovićevoj situaciji.

Izvor: YouTube/Good Morning Britain/Profimedia

Bivši britanski teniser Greg Rusedski, nekadašnji finalista US Opena, govorio je jutro posle deportacije Novaka Đokovića o skandaloznom tretmanu za najboljeg igrača sveta u Australiji.

Gostujući u popularnom jutarnjem programu na "ITV"-u, Rusedski je iznosio argumente zašto je načinjena velika šteta na Novakov račun, uzimajući pritom u obzir i da je Đoković sve mogao da izbegne, samo da se vakcinisao.

"Sve je moglo da bude drugačije, da je primio dve vakcine, ne bi bilo ove priče. Ali isto tako morate da okrivite i Tenisku federaciju Australije i za vladu Viktorije, jer su dodelili medicinsko izuzeće. Postoji 26 ljudi koji su dobili izuzeće, dvoje tenisera je nedelju ranije dobilo to izuzeće i imalo dozvolu da igra. Kada je Novak tvitnuo da putuje i da je dobio izuzeće, sve se raspršilo u komade", rekao je on i ogolio razlog zbog kojeg je nastao haos u Đokovićevoj situaciji.

"Momak ne bi krenuo na let od 24 sata da nije mislio da će moći da brani titulu. Mnogo ljudi bi trebalo kriviti. Mislim da je dobio izuzeće, da mu je teniska federacija rekla da će moći da igra, vlada Viktorije mu je isto to rekla, ali se vladi nije svidela cela ta situacija. Postoji pravilo da mora da primi dve vakcine i to su pravila", dodao je Rusedski.

"NOVAK NIJE IKONA ANTIVAKSERA!"

Izvor: Fonet/AP/Darko Bandić

Na konstataciju australijske vlade da je Đoković "Ikona antivaksera", Britanac je odmah reagovao.

"Ne verujem da je on ikona antivksera. On ima turnir u Beogradu i šta je uradio za sve igrače i trenere? Omogućio im je da se vakcinišu, Astrazenekom, Fajzerom, Modernom, i to na svom događaju. Njegov lični izbor je bio da ne želi da se vakciniše i nije govorio ljudima da ne bi trebalo da se vakcinišu. Australija je zemlja sa 93 odsto vakcinisanih, samo 7 odsto nije vakcinisano i ne mogu da se složim sa tim argumentom. Na kraju krajeva, njegov je izbor da li hoće da se vakciniše ili ne. Ponavljam, ovo su pravila. Da nije bilo izuzeća - ne bi mu bilo dozvoljeno da dođe, a on je dobio izuzeće i zato se ukrcao na let".

Dok je Rusedski nizao argumente, voditelj ga je pitao - da li ste prijatelji? Rusedski se pomalo zbunjeno nasmejao, pa ipak spremno odgovorio.

"Poznajem Novaka od kada je imao 18 godina, radim u medijima i pokrivam događaje i tokom godine često pričam sa njim, ali se isto tako i distanciram i govorim svoje iskreno mišljenje. I ne gledam ovo kroz emocije, već kroz pravila".

ZNATE ŠTA JE SLOBODA IZBORA?

Da li bi ga, kao prijatelj, ubeđivao da se vakciniše?

"To je sloboda izbora. Ja sam primio dve vakcine i to je moj lični izbor, dopušta mi da putujem, da radim stvari koje hoću da radim širom sveta. S obzirom na njegov posao, mnoge zemlje mu to neće dozvoliti. Biće interesantno videti šta će se dogoditi. Da li će mi biti dozvoljeno da dođe u Ameriku?".

Da li bi njegova karijera na neki način mogla da bude gotova ako se ne vakciniše?

"Iako je bio daleko najbolji teniser na svetu prošle godine, sledeće nedelje bi mogao da izgubi prvo mesto. Sve te stvari dolaze na mesto i on će morati da stane iza onoga u šta veruje. Prema mom mišljenju, ako se ne bude vakcinisao, neće biti najbolji igrač na svetu i neće moći da piše istoriju".