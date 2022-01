Bivši selektor i čuveni rukometaš ostao u čudu kada je čuo uvrede sa tribina.

Legendarni as srpskog i svjetskog rukometa, Nenad Peruničić, govorio je za hrvatske medije posle poraza naše reprezentacije od "kauboja", a prije priče o utakmici sa žaljenjem je govorio o skandaloznom skandiranju "Ubij Srbina" na tribinama u Mađarskoj.

On je u razgovoru za portal Index.hr priznao da ne može da vjeruje da i dalje ima onih među navijačima hrvatske reprezentacije koji i u 2021. godini mogu to da skandiraju.

"Prije nego krenem da analiziram utakmicu, iskoristiću ovo priliku da se osvrnem na skandalozne povike nekih hrvatskih navijača. Čemu ono 'Ubij Srbina'?. Ima li tome više kraja na ovim prostorima? Sramota me bilo kad sam slušao što se urla", rekao je "Perun".

Prethodni selektor Srbije razumije da postoji taj naboj, ali ne i mržnju.

"Jasno mi je da će između Hrvatske i Srbije uvijek postojati jaki naboj, ali ta mržnja mi nikako nije jasna. Pa znaju li ti klinci koji su to vikali što su uopšte vikali? Toliko je prošlo od tog nesrećnog rata, a mi se nismo pomakli ni pedalj. Jadno, tužno i užasno. Jednostavno, to mi je nepojmljivo".

"NISAM IZGUBIO OD HRVATSKE, SAD SU DRUGA VREMENA"

Peruničić je u dahu dodao...

"Poštujem vaše rukometaše, i tokom rata sam imao prijatelje svih vjera i nacionalnosti i ne mogu da shvatim zašto neki i dalje ne razumiju da je sport samo sport, a ne rat i politika. Možemo li jednom već sport ostaviti sportistima. Žao mi je što sam morao najprije ovo da kažem, umjesto da komentarišemo utakmicu. Imao sam sreću da sam bio dio generacije koja nikad nije izgubila od Hrvatske. No, bila su to druga vremena. Zajedno smo prošli jugoslavensku školu, zajedno smo igrali u mlađim selekcijama i bili smo prijatelji. Zato je između nas i postojao taj rivalitet. Danas nažalost toga više nema, a to je jedan od razloga zbog čega me ne čudi pobjeda Hrvatske", dodao je on.

U komentaru utakmice, on je rekao da se Hrvatska pitala za sve.

"Budimo iskreni, puno je više Hrvatskoj nedostajalo ključnih igrača nego Srbiji. Gledajući širu sliku, Hrvatska je bila puno više osakaćena, no opet Srbija nije imala šanse. Zašto? Zato što je u pitanju autoritet koji je Hrvatska u rukometu gradila više od 20 godina, a nakon naše generacije i onog jednog bljeska u Beogradu kad smo bili domaćini, rukomet je u Srbiji propao. Teško mi je da kažem, ali Hrvatska je druga dimenzija u rukometu na nas", dodao je Peruničić.

Srbija se i posle tog poraza pita za svoju sudbinu na Evropskom prvenstvu, ali će sada morati da "juri" senzacionalnu pobjedu protiv Franuske u ponedeljak da bi se plasirala u drugi krug.