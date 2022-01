Muška rukometna reprezentacija Crne Gore zbog problema sa koronavisrusom tokom priprema za Evropsko prvenstvo odradila je samo jedan trening na kojem su bili svi pozvani igrači, kazao je golman Nebojša Simić.

On je istakao da su to bile najteže pripreme do sada, da je na treninzima nedostajalo pola ekipe, ili se radilo individualno.