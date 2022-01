Svi čekaju konačnu odluku!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Twitter/printscreen/@DjokerNole

Novak Đoković pobedio je sa svojim pravnim timom na sudu i poništio odluku kojom mu je oduzeta viza. Odmah potom, otišao je iz hotela za izbeglice na teren Australijan opena i odande poslao optimističnu poruku - sa reketom u ruci i sa timom oko sebe nagovestio je da bi mogao da igra na prvom grend slemu sezone koji počinje naredne nedelje.

Njegov brat Đorđe Đoković bio je za to vreme upitan na konferenciji za novinare u Beogradu da li će Novak učestvovati na turniru? Australijan open počinje u ponedeljak.

"Videli smo da je objavio fotografiju sa Rod Lejver arene, spreman je da krene očigledno. Znamo kakav je igrač, pokazaće sve na terenu, sigurno smo da će dati najbolje od sebe na terenu, bez obzira na okolnosti. Kao porodica ga podržavamo, kako god da bude", izjavio je on.

Šta ako Novak bude morao da se vrati?

"Siguran sam da svi državni i savezni zvaničnici postupaju onako kako je to zakon propisao. Novak nikad nije kršio pravila, zakone, niti će. On će da postupa kako pravni sistem nalaže i to je odluka koju ćemo da sačekamo", dodao je Đorđe Đoković.

Na tom mestu, Srđan Đoković je dodao...

"Ali Novak nikad neće na silu potpisati da se odriče vize, jer nema razloga za tako nešto. Sačekaće novu sudsku odluku, koliko god bude trebalo", dodao je Srđan Đoković.

I njegova majka je izrazila nadu da bi najbolji teniser sveta ipak mogao da se takmiči.

"Veoma sam zabrinuta i nadam se da će ostati ovako, da će biti slobodan i da će igrati", rekla je ona.