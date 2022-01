Australijski novinar Skot Mekfirson je napisao sjajan tekst o Novaku Đokoviću i uzburkao tamošnju javnost. Pročitajte!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković strpljivo čeka odluku suda u hotelu za imigrante. Poslao je kratku poruku iz Melburna na Božić i od tada se ne oglašava.

Za to vrijeme je australijski novinar Džejms Mekfirson napisao zanimljiv tekst na portalu "Spectator" i uzdrmao tamošnju javnost.

Naslov teksta je "Mržnja prema Novaku je postala nacionalni sport". Kroz svoj stav je pričao o cijeloj situaciji, a tom prilikom je potkačio i premijera Skota Morisona, kao i zdravstvene organe.

"Cijela zemlja trenutno mrzi Novaka zato što je imao hrabrost da uradi ono što većina nas nije - da brani sebe. Novakova principijalnost ustvari pokazuje činjenicu da su milioni Australijanaca dozvolili sebi da ih maltretiraju u prethodne dvije godine i niko to neće da prizna. Lakše je demonizovati srpskog milionera koji je branio sebe, nego prihvatiti da su nas političari i zdravstvene birokrate natjerale da im se potčinimo", počeo je Mekfirson.

Nije zaboravio gluposti koje su neki pisali...

"Kako drugačije objasniti reakciju ljudi na to što je prvi teniser svijeta dobio zabranu da brani titulu na Australijan openu i da je odjednom njegova viza ukinuta. Kada je dobio dozvolu jedan novinar je napisao tvit koji je potpuno sr*nje, pozvao je publiku da mu zvižde na stadionu. Pozivao je 14.000 ljudi da na 'Rod Lejver areni' zajedno protestuju protiv virusa koji se prenosi vazduhom."

Šokiran je zbog načina na koji razmišljaju pojedinci u Australiji.

"Posle njega je drugi novinar napisao kako se navijači plaše da dođu na turnir i kako tek sada neće doći. Zaista? Ljudi se plaše da grend slem šampion može da izađe na teren, da se nakašlje tokom razmjene poena i da zarazi sve na stadionu? Da li ste ozbiljni pobogu!? Pa on je teniser, ne sejač smrti"

Potom je napao zdravstvene organe.

"Niko ozbiljan ne vjeruje u to da je Đoković rizik po zdravlje i niko ozbiljan ne vjeruje da će njegovo izbacivanje da zaštiti Australijance. U Australiji je preko 60.000 novozaraženih samo u prethodna 24 sata. Nije kao da će Novak, zdrav teniser sa prirodno razvijenim imunitetom jer je već pobijedio koronu, uspjeti da razbije mit o utopiji da u Australiji nema korone."

Ovo je hotel u kom je Novak smješten:

Po njemu, srpskog tenisera ne vole zbog jedne druge stvari, a to su medicinski podaci.

"Novakov zločin je ustvari to što je insistirao da medicinske informacije treba da budu privatne, nešto u šta smo svi vjerovali do 2018. godine. On je svoj slučaj uspješno izložio pred nezavisnim panelom od šest doktora i zdravstvenim ustanovama Viktorije. Dobio je dozvolu da igra. Vidite šta je problem tu, zar ne? Novak je svoju medicinsku istoriju čuvao za sebe, dok smo mi prihvatili da svoje medicinske podatke pokazujemo strancima, samo kako bismo dobili dozvolu da uđemo u neku radnju ili nešto slično. Novak se borio i pobijedio za svoje pravo da živi po svojim uslovima."

Jasno je i Džejmsu da su sve ovo političke igre.

"Novak je dobio dozvolu da igra na Australijan openu i to nije značilo da su nas političari izigrali. Novak je proglašen za problem, ne rigorozna pravila koja smo mi prihvatili. Pravila koja su nas razbjesnila samo zato što je Novak odbio da ih prihvati."

Ponašanje Skota Morisona je bilo neprihvatljivo.

"Premijer je poručio da su 'pravila ista za sve' kad je Novakova viza ukinuta. Onda je objasnio kako je zbog tih rigoroznih pravila Australija zaštićena. Zaštićena od čega? Broj zaraženih raste, ali će zdrav čovjek sa imunitetom sve to da pogorša sve? A, možda sve to samo ima veze sa izborima koji slede. Novakov pravi zločin je to što se borio za sebe i što je na taj način pokazao koliko smo svi mi kukavice. Ne gledajte na Đokovića kao na tenisera koji ima neke privilegije, pošto ih nema. Ne gledajte ga kao nekoga ko pokazuje nepoštovanje prema Australiji, jer to nije slučaj. Gledajte ga kao reflekciju sebe u ogledalu, jer od toga ne možete da pobjegnete. Osim ako ne razbijete to ogledalo", zaključio je Mekfirson.