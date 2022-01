Donijeta je prva odluka suda o daljim koracima o slučaju najboljeg tenisera svijeta.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se drama oko Novaka Đokovića i njegove moguće deportacije iz Australije!

Kako sada stvari stoje, Đoković će prenoćiti u Australiji i ovog puta, dok se čeka saslušanje povodom njegovog slučaja, nakon što se žalio sudu.

Đokoviću je bila ukinuta viza za ulazak u Australiju, a mediji u toj zemlji su otkrili i zašto. Tim povodom se oglasio i premijer Australije, dok je Rafael Nadal poslao oštru poruku Novaku i rekao mu da je mogao da igra na Australijan openu da je to želio.

Međutim, poslednje informacije iz Australije kažu da se ministarka unutrašnjih poslova Karen Endruz neće protiviti privremenoj zabrani deportovanja Novaka Đokovića.

To znači da će Đoković prenoćiti u Australiji i sačekati petak, dok ostaje da se vidi kakav će biti slučaj u narednim danima.

Kako se navodi, Đokovićev advokat insistira na tome da Đoković ostane u Australiji sve dok se ne donese konačna odluka, koja je planirana za ponedeljak ujutro po australijskom vremenu.

Sudija Entoni Keli želi da Đokovićevi advokati podnesu dokaze i podneske do 14 časova u subotu, a da tim ministarke Endruz to učini to 20 časova u nedelju.

Sud će se ponovo sastati u ponedeljak u 10 časova, odnosno u ponoć između nedelje i ponedeljka po srednjeevropskom vremenu.

Granična policija bi mogla da insistira da Đoković bude deportovan i prije te odluke, kao što je mogla da učini i ovog četvrtka, ali je očito odluka ministarke Endruz takva da će se Đokoviću omogućiti ostanak u zemlji makar do petka.