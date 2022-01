Četvrti teniser sveta otvoreno je pričao o mogućnosti da (ne) ode u Melburn, iako je i sada u Australiji

Vratio se Stefanos Cicipas ovog januara na teren posle operacije lakta. Zaigrao je na ATP kupu i izgubio u ponedeljak, u svom prvom meču u singlu, protiv Dijega Švarcmana (Argentina). Posle tog duela, novinari su ga pitali o predstojećem Australijan openu (17-22. januar) i o njegovom eventualnom nastupu na prvom grend slemu u sezoni.

Kako stvari stoje, ni Grk nije u potpunosti siguran da li će biti deo tog velikog turnira. Njegov razlog za brigu je stanje lakta i činjenica da još nije na maksimumu.

"Ne znam, nisam siguran. Voleo bih da igram, ali ne znam ni kako ću se sutra osećati. Moj cilj je da budem 100 odsto spreman, razmišljam o svom zdravlju", rekao je Cicipas.

Ima dobrih naznaka, ali još ništa nije sigurno da li će biti u Melburnu.

"Ako budem uradio sve preventivne mere i ako budem pratio šta mi doktor kaže, onda vidim sebe kako nastupam na Australijan openu... Pre operacije, doktor je sumnjao u to da li je dobra ideja igrati ovde. Oporavak je prošao mnogo bolje nego što sam očekivao. Do Melburna ima oko dve nedelje, mislim da je to dovoljno vremena, ali još uvek ne znam. Prvi put se suočavam sa nekim ovakvim", zaključio je Cicipas, Noletov rival iz prošlogodišnjeg finala Rolan Garosa.