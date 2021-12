Odmah su navijači pitali da li ima informacije koj drugi nemaju.

Hoće li Novak Đoković učestvovati na Australijan openu tema je koja se više od dva mjeseca provlači kroz medije, a zvaničnu odluku ćemo čuti samo od srpskog tenisera. Njegova poslednja poruka bila je da nije siguran da će igrati u Melburnu, a nakon toga je otkazao učešće i na ATP kupu u Sidneju.

To je mnogima nagovijestilo da Đoković na kraju neće prihvatiti uslove Australijan opena, koji traži potvrdu o vakcinaciji ili medicinsko izuzeće, a kako dani protiču sve je više onih koji se javljaju sa informacijama i "informacijama".

Poslednji koji se oglasio na ovu temu je čuveni teniser Emilio Sančez Vikario, nekadašnji broj jedan na svijetu u konkurenciji dublova, koji je na svom Tviteru napisao mišljenje i uspeo da iznervira brojne Novakove navijače koji s nestrpljenjem očekuju njegovu zvaničnu odluku.

"Za sve koji se nadaju da će on otići na Australijan open.... On će odustati i od Australijan opena. Po mom mišljenju, nema šanse da on ode tamo", napisao je na Vikario na Tviteru.

Navijači su ga pitali da li to prenosi informacije koje drugi ne znaju?

"Samo govorim svoje mišljenje. Ne znam Novaka, nemam kristalnu kuglu, ali ne izgleda za njega dobro da igra. Cijenim ga, njegovu karijeru i profesionalizam. Moje pitanje je, koliko puta je igrao Australijan open bez meča prije toga? Nadam se da grješim i da će igrati", napisao je on.

Nekadašnji osvajač tri grend slem turnira u dublu unio je tako nemir među navijače Novaka Đokovića, koji je inače prijavljen za Australijan open, ali i dalje može da odustane pošto turnir počinje 15. januara.