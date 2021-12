Selektorka crnogorski rukometašica žali što "lavice" nisu upisale nijednu pobjedu u grupnoj fazi

"Same smo sebe dovele u situaciju da jurimo rivala, a nemamo taj kredit sa ovakvom ekipom, to što stvorimo moramo da damo. U 1. poluvremenu smo šutirali 10-1 iz stopostotnih šansi, maltene smo svaki put pogađale golmanku, a iz tih promašaja su dolazili laki golovi protivnika. To je uticalo na loš osjećaj odbrane, sve je krenulo nizbrdo", kazala je Bojana Popović.