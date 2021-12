"Takvo ponašanje nisam vidjela za 27 godina karijere", rekla je jedna od stjuardesa na sudu.

Izvor: Profimedia

Danski golfer Torbjorn Olesen (31) napravio je prije dvije godine skandal na letu, kada je napastvovao ženu u avionu kojim je iz SAD letio za London. Zbog toga se u ponedjeljak pojavio na sudu, gdje je navedeno da je zgrabio ženu za grudi i da je sve to radio pod dejstvom alkohola i tableta za spavanje.

Takođe, on je navodno gurnuo i člana posade i mokrio po sjedištima prve klase.

Suočen sa optužbama, on poriče seksualni napad i tvrdi da se ne sjeća svog ponašanja u avionu, jer je prethodno pio alkohol i uzimao pilule, sa namjerom da se "oduzme".

Sara Vajt, članica posade, tvrdila je u svojoj izjavi dostavljenoj sudu da je prije leta poslužila čašu šampanjca, da je zatim donijela votku i sok od brusnice, a posle svega vidjela je Danca kako pije šampanjac iz tuđe čaše.

"Primijetila sam malu grupu ljudi koja se okupila oko njegovog sjedišta sa punom šakom obojenih pilula. Čula sam da neko kaže 'O, daj mi jednu od tih'", rekla je njena koleginica, Helen Devero.

Sara Vajt je na to dodala još detalja: "Djelovalo je da pokušavaju da naprave žurku". Ona je tvrdila da je pokušala da vrati Olesena na sjedište nakon što je otišao do toaleta, iz kojeg je jedva izašao nakon što je gurao vrata koja se povlače.

Prema njenoj tvrdnji, gurnuo je desnom rukom njeno rame. "Tokom leta me je napao i nije slušao moje instrukcije. Tokom 27 godina službe nikad nisam doživjela tako loše ponašanje na letu", rekla je Sara Vajt.

Grejem Dži sve je to gledao iz kabine, a Olesen mu je prilazio i ljubio mu ruku, krsteći se pritom. A najteže osobe iznijela je žena čiji identitet nije bio otkriven jer je bila žrtva navodnog seksualnog napada. I nju je uhvatio za ruku.

"Nije htio da me pusti, a onda je gurnuo lice do mog vrata. Osjetila sam da nije znao šta radi. Imao je desnu roku oko mojih leđa, a lijevom rukom me je uhvatio za grudi, pa je to pokušao i desnom. Bila sam u šoku, prešao je granicu", navela je ona.

Olesen je uhapšen kada je avion sletio i rekao je policiji da ne može da se sjeti šta je radio. "Rekao je da se osjetio grozno i osramoćeno i bilo mu je veoma, veoma žao", rekao je tužilac na suđenju koje će biti nastavljeno.